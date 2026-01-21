21일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 6.8원 내린 1471.3원에 마감했다.
원·달러 환율 6.8원 내린 1471.3원 마감
2026년 01월 21일(수)
21일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 6.8원 내린 1471.3원에 마감했다.
