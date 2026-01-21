본문 바로가기
원·달러 환율 6.8원 내린 1471.3원 마감

김유리기자

입력2026.01.21 15:33

21일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 6.8원 내린 1471.3원에 마감했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
