우본, '아기 동물' 주제로 새해 첫 기념우표 출시

아기 동물의 이미지를 담은 기념우표 4종이 출시된다. 올해 첫 기념우표다.

우정사업본부(우본)는 이달 '개호주', '능소니', '동부레기', '애돝' 등 4종의 아기 동물 이미지를 담은 기념우표 48만장을 발행한다고 21일 밝혔다. 기념우표는 오는 28일부터 가까운 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국에서 구매할 수 있다.

기념우표에 이미지를 새겨 넣은 개호주는 범의 새끼, 능소니는 곰의 새끼, 동부레기는 뿔이 날만한 나이의 송아지, 애돝은 한 살 된 돼지를 말한다.

이들 동물 이름은 일반적으로 동물의 새끼를 일컫는 강아지·송아지·망아지 등과는 다르게 대중에는 익히 알려지지 않은 단어다.

다만 아기 동물을 지칭하는 우리말은 문헌과 민간 기록에 남아 있다. 특히 갓 태어난 생명이 자라나는 과정을 세밀하게 구분, 성장 과정에 맞춰 이름을 붙여주던 선조의 지혜와 애정이 담겼다고 우본은 설명했다.

우본 관계자는 "기념우표에 사용된 동물의 별칭은 비록 실생활에서 자주 쓰이지 않지만, 이를 기록하고 기억하는 게 우리 문화의 다양성과 생태적 감수성을 보존하는 소중한 실천이 될 것"이라며 "아기 동물의 귀여운 모습과 고유한 이름을 함께 담아낸 이번 기념우표를 통해 우리말이 가진 따뜻한 온기와 생명의 소중함을 되새길 수 있길 바란다"고 말했다.





