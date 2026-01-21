대한상의 "올해 유통시장 키워드는 '연결'…고객·AI·경험이 경쟁력"

상의, '신년 유통시장 소비 트렌드' 보고서

순환·옴니허브·신시장·고객가치 등 강조

대한상공회의소는 21일 발간한 '2026 유통시장 소비 트렌드' 보고서를 통해 올해 유통시장 키워드로 '연결'을 제시했다. 고객과 매장, 인공지능(AI)과 경험을 얼마나 정교하게 연결하느냐가 경쟁력을 좌우할 것이란 전망이다.

대한상의는 보고서에서 "급변하는 소비 트렌드와 업계 간 경계가 사라진 무한 경쟁 시대에 유통은 단순히 덩치를 키워 성장하는 단계를 넘어섰다"고 했다. 이어 유통 트렌드를 'C.O.N.N.E.C.T'라는 키워드로 정리했다. 키워드 선정에 참여한 서용구 숙명여대 교수는 "유통은 이제 물건을 파는 단계를 넘어 흩어진 기술과 공간을 유기적으로 엮어 새로운 가치를 제공하는 '연결의 경쟁'이 됐다"고 분석했다.

각 글자는 순환, 옴니허브, 신시장, 새로운 가치, 경험, 고객가치, 기술을 의미한다.

'순환(C)'은 지속 가능한 소비 흐름을 반영한 개념이다. 대한상의는 "유통의 경쟁력이 '더 많이 파는 능력'에서 '더 오래 쓰는 등 친환경'으로 이동하고 있다"고 짚었다. '옴니허브(O)'는 오프라인 매장의 재정의를 뜻한다. 대형마트가 매장 내 소형 물류센터를 구축하고 편의점과 동네 슈퍼도 배달 플랫폼과 손잡고 도시형 배송 거점으로 변신하는 추세다. '신시장(N)'은 K-컬처를 기반으로 한 글로벌 확장이 강조됐다. 대한상의는 "단순히 상품을 보내는 수준을 넘어 한국만의 쇼핑 플랫폼과 문화를 함께 수출하고 있다"고 평가했다.

'새로운 가치(N)'는 극단적으로 나뉘는 소비 성향을 반영한다. 생필품은 초저가를 추구하면서도 취미·경험에는 과감히 지출하는 소비자의 성향에 정교하게 대응할 필요가 있다는 분석이다. '경험(E)'은 오프라인 매장의 역할 변화와 맞닿아 있다. 대한상의는 "오프라인 매장은 이제 물건이 아닌 시간을 파는 곳"이라며 "고객이 매장에 얼마나 오래 머무느냐가 유통 경쟁력의 척도"라고 설명했다.

'고객가치(C)'와 관련해서는 충성 고객 확보의 중요성이 강조됐다. 대한상의는 "고객 한 명이 평생 가져다줄 가치를 관리하는 '관계 경영'이 핵심 전략"이라고 했다. 마지막으로 '기술(T)'에서는 AI의 역할이 부각됐다. 글로벌 기업 아마존은 전체 매출의 30% 이상을 AI 추천으로 만들어낼 만큼 정교한 개인화 엔진을 가동하고 있으며 네이버도 검색 없이 취향에 딱 맞는 상품을 제안하는 시스템을 선보인 바 있다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "국내외 성공 사례는 유통의 미래가 이미 연결형 모델로 이동하고 있음을 보여준다"며 "이제 'CONNECT 전략'을 얼마나 빠르고 현실적으로 실행하느냐가 미래 유통 산업의 생존을 가를 것"이라고 강조했다.





