민주당 "李대통령 기자회견, 대도약 출발점…전력을 다해 뒷받침"

더불어민주당은 21일 이재명 대통령의 신년 기자회견에 대해 "대한민국의 '시간'을 '대도약의 출발점'으로 만들겠다는 담대한 선언"이라고 의미부여했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "이 대통령은 세계 질서의 격변 속에서 대한민국이 민주주의 회복과 성장의 선순환을 세계에 제시할 '선도국'으로 도약할 구상을 제시했다"며 "지방 주도 성장, 기회와 과실을 고루 나누는 모두의 성장, 안전에 기반한 지속 가능한 성장, 문화가 이끄는 매력적인 성장, 평화가 뒷받침하는 안정적 성장이라는 '5대 대전환'은 대한민국이 세계의 미래를 선도할 새로운 길"이라고 설명했다.

박 수석대변인은 "'오직 국민의 삶'이라는 국정운영의 원칙을 분명히 하며, 탈이념, 탈진영, 탈정쟁의 실용주의로 대한민국 대도약의 길을 열겠다는 비전과 의지를 또렷이 느낄 수 있었다"면서 "민주당은 이재명 정부가 이끌 대한민국 대전환이 국민 삶의 변화로 체감될 수 있도록, 무거운 책임감을 가지고 전력을 다해 뒷받침하겠다"꼬 밝혔다.

정청래 민주당 대표도 별도의 입장을 통해 기자회견과 관련해 "국정 전 분야에 대해 참모의 조력 없이 대통령의 말을 듣는 국민의 알 권리를 충족시킨 기자회견이었다"고 평가했다. 정대표는 "민주당은 대통령이 기자회견에서 보여준 국가 비전, 국민에 대한 사랑, 대통령으로서의 책임감을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





