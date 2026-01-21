본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

영광군, 복잡한 빈집철거사업 '해체계획서 작성 대행

호남취재본부 심진석기자

입력2026.01.21 15:03

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
영광군청 전경

영광군청 전경

AD
원본보기 아이콘

전남 영광군은 빈집철거사업으로 건축물을 해체하는 경우 군민이 겪는 행정적·경제적 부담을 줄이기 위해, 건축물 해체 신고시 필요한 '해체계획서'를 군에서 직접 작성 대행하는 지원사업을 추진한다고 21일 밝혔다.


건축물 해체 시에는 '건축물관리법'에 따라 해체계획서를 작성해 제출해야 한다. 하지만 일반 군민의 경우 전문 용역 의뢰에 따른 비용 부담과 복잡한 행정 절차로 어려움을 겪어 왔다.

이에 해체계획서 작성부터 관련 행정 절차 안내까지 군에서 원스톱으로 지원함으로써 군민의 부담을 실질적으로 경감해 해체계획서 작성 비용 부담으로 정비를 미뤄왔던 빈집 소유자들의 참여를 유도하고, 방치된 노후 건축물로 인한 안전사고 위험을 사전에 차단할 계획이다.


영광군 건축허가과는 "그동안 해체계획서 작성 비용과 절차가 군민에게 큰 부담으로 작용해 왔다"며 해당 사업 시행에 따른 해체 절감 비용을 조사한 결과, 군민 1인당 약 200만원이 절감될 것으로 파악됐다.


한편, 빈집철거사업은 1년이상 거주 또는 사용하지 않은 주택을 소유자가 직접 철거 후 철거비용을 지원받는 사업으로 오는 31일까지 구비서류를 갖춰 읍면 사무소 또는 군청 건축허가과 주택팀에 제출하면 된다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

트럼프 "유럽, '그린란드 관세'에도 대미투자 할 것"…다보스서 외교적 해법 시사

새로운 이슈 보기