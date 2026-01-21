전남농협, 농협목우촌과 '농심천심운동' 실천

임직원 대상 국산 축산물 홍보·판매 촉진 행사

농협전남본부는 21일 전남본부 1층 로비에서 범전남농협 임직원을 대상으로 국산 축산물 소비 촉진 및 농심천심운동을 진행했다.

이날 행사에는 이광일 본부장을 비롯한 장재영 NH농협은행 전남본부장, 차상훈 전남노조위원장, 편지형 전남검사국장, 윤점숙 농협생명 전남총국장, 정서연 농협목우촌 전남센터장이 참여했다.

이번 행사는 농협의 핵심가치인'농심천심(農心天心)'의 정신을 바탕으로 국산 축산물 소비 확대가 축산농가 소득 안정과 직결된다는 인식 아래, 농협 임직원부터 '농심천심' 가치를 실천하는 소비문화 확산의 주체가 될 수 있도록 이번 행사를 마련했다.

특히, 농협목우촌은 최근 출시된'생생육포세트'등 설 선물용으로 적합한 다양한 제품을 선보이며, 임직원들을 대상으로 시식 및 증정행사를 통해 큰 호응을 얻었다.

정서연 센터장은"농협목우촌 제품은 국내산 축산물을 사용하고 있어, 농협목우촌 제품을 소비하는 것 자체가 축산농가를 돕는 실천이다"고 말했다.

이광일 본부장은 "농심천심의 가치를 실천하는 자리로, 임직원 한 사람 한 사람의 도움이 축산농가에 큰 힘이 될 수 있음을 공유하는 자리였다"며"전남농협은 계열사와 함께 국산 축산물 소비 확대를 통해 농업인과 상생하는 농협의 역할을 충실히 해 나가겠다"고 말했다.





