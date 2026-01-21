수출기업들 "올해 최대 리스크는 환율과 美 관세"

무역협회, 수출기업 1193곳 대상 설문조사

환율 변동성 43.5%·美 관세인상 40.1%

올해 경영환경 '작년과 비슷' 38.6%

中 경쟁력, 韓기업의 99%까지 높게 평가

"정부, 불확실성 최소화에 총력 다해야"

한국무역협회 국제무역통상연구원은 온라인으로 '2026년 경영환경 전망' 설문조사를 실시한 결과, 우리 수출기업들이 올해 환율 변동성 확대와 미국의 관세 인상을 최대 대외 리스크로 우려하는 것으로 나타났다고 21일 밝혔다.

이번 조사는 지난달 17∼26일 국내 수출 업체 1193곳을 대상으로 진행됐다.

수출기업들은 올해 가장 큰 대외 리스크로 환율 변동성 확대(43.5%)와 미국 관세 인상(40.1%)을 꼽았다. 환율 상승으로 인한 수입 원자재 가격 상승, 해외 바이어로부터의 단가 인하 압박, 국내 물가 상승 등이 부담이라는 의견이 특히 많았다.

최근 환율 상승으로 해외 바이어로부터 가격 인하 요구를 받은 기업도 40.5%에 달했다. 향후 가격 인하 요구를 받을 가능성이 높다(37.6%)고 우려하는 기업도 적지 않았다. 수입 원자재 가격과 물류비 인상 등으로 수출 단가 인하 여력이 없다는 기업도 72.5%에 달해 수출 채산성 확보에 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

기업들은 중국의 추격에 대한 경계심도 보였다. 국내 수출기업은 자사 대비 중국 기업의 경쟁력을 3년 전 95.8∼97.0% 수준으로 평가했지만, 올해 조사에서는 99.1∼99.3% 수준으로 높게 잡았다. 자사 대비 중국 기업 경쟁력이 자사의 110% 이상이라고 평가한 기업도 3년 전 10.0%에서 20.2%로 2배 이상 증가했다.

품목별로는 석유제품(102.7%), 가전(102.2%), 철강·비철금속(102.0%) 등에서 중국 기업의 경쟁력이 높다고 판단했고, 반도체(94.6%), 의료·정밀·광학기기(96.2%) 등 첨단 산업 분야에서는 아직 한국 기업들이 우위에 있다고 평가했다.

중국 기업의 가장 큰 위협 요인으로 압도적 가격 경쟁력에 기반한 저가 물량 공세(84.9%)를 꼽았고, 최근 빠르게 향상된 기술 및 품질 경쟁력(48.6%)을 주목하는 시각도 적지 않았다.

리스크에도 불구하고, 올해 경영 환경에 대해 수출기업들은 대체로 긍정적으로 내다봤다. 38.6%는 '지난해와 비슷할 것'이라고 내다봤고 개선 전망은 31.1%, 악화 전망은 30.3%로 각각 조사됐다. 특히 경영 환경이 개선될 것이라는 응답이 지난해(14.2%)와 비교해 2배 이상 늘었다.

품목별로는 생활용품(개선될 것 48.2%), 의료·정밀·광학기기(42.2%), 반도체(38.2%) 등 분야의 경영 환경 개선 기대감이 높았고 석유제품(악화할 것 45.5%)과 섬유·의복(43.1%) 등은 악화 우려가 컸다.

올해 매출 목표를 지난해보다 높게 설정한 기업(47.1%)도 많았다. 투자 계획 역시 국내·해외투자 모두 전년 수준을 유지하거나 확대하겠다는 응답이 80%를 웃돌아 불확실성 속에서도 투자를 지속하겠다는 의지를 드러냈다.

수출기업 경영환경 개선을 위해 가장 필요한 정부 정책으로는 '환율 안정'이 47.7%로 가장 많았다. 주요국과의 협상을 통한 통상 리스크 최소화(27.8%), 신규 시장 진출 지원사업 확대(18.3%), 물류 지원사업 확대(15.8%), 법인세 등 세제지원 확대(10.9%) 등을 요구하는 목소리도 있었다.

도원빈 무역협회 수석연구원은 "환율 변동성과 미국 보편관세 우려 등 대외 파고가 높지만, 우리 기업들은 매출 목표를 상향하고 투자를 유지하는 등 정면 돌파 의지를 보이고 있다"면서 "정부는 외환시장 안정화 조치를 강화하는 한편, 국가 간 통상 협상력을 발휘해 우리 기업의 불확실성을 최소화하는 데 총력을 기울여야 한다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



