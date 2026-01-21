광주은행, NICE평가정보와 생산적 금융 확대 나서

지방은행 최초로 ESG데이터 기업평가에 활용

"성장 가능성↑ 지역 기업 선제 발굴·지원"

광주은행이 21일 광주은행 본점에서 NICE평가정보와 지역 산업 경쟁력 강화를 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 데이터 기반 '생산적 금융 확대 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

광주은행은 이번 협약에 대해 "성장 가능성은 높지만, 담보 부족 등으로 금융 지원에 어려움을 겪는 지역 기업을 선제적으로 발굴해 지원함으로써 지역 산업의 경쟁력을 근본적으로 강화하는데 목적이 있다"고 설명했다.

우선 지역 실물경제와 미래 신산업 분야에 대한 금융 지원을 강화한다. 지방은행 최초로 ESG 데이터를 기업 평가에 활용해 재무 요소뿐 아니라 비재무 요소까지 종합적으로 고려한 금융 지원 체계를 마련한다. 정부의 기후·환경 정책에 발맞춰 녹색분류체계 적합성 인증 결과를 여신심사에 적극 반영해 친환경·저탄소 기업에 대한 금융지원 확대 등이 있다.

정일선 광주은행장(왼쪽)과 김종윤 NICE평가정보 대표이사가 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 광주은행

광주은행은 지역 밀착형 금융사로서 이번 협약을 통해 중소기업과 소상공인의 금융 부담을 완화해 실질적인 경영 안정을 돕는 상생금융을 실천할 예정이며 이를 통해 지역 산업의 체질 개선뿐만 아니라 금융 지원이 다시 지역 성장으로 이어지는 경제 선순환 구조를 구축하는 데 앞장설 계획이다.

정일선 광주은행장은 "지역 경제의 내실을 다지기 위해서는 실물경제에 온기를 불어넣는 생산적 금융의 도입이 중요한 시점이다"며 "앞으로도 지역민과 지역 기업의 든든한 동반자로서 지역경제 재도약을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



