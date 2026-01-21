구미시의회, 제293회 임시회 제3차 인사청문특별위원회 개최

(재)구미문화재단 대표이사 후보자 인사청문 결과 ‘적격’

공개모집이 아닌 단수 추천으로 진행한 부분 지적

지역 예술인 지원사업에 대한 중복지원 및 재임기간 중 가시적 성과가 부족 지적

경북 구미시의회는 지난 20일 인사청문특별위원회 회의실에서 개최된 제3차 구미시의회 인사청문특별위원회(위원장 김영태)에서 (재)구미문화재단 대표이사 후보자(이한석)에 대한 인사청문회를 실시하여 '적합' 의견을 담은 인사청문 경과 보고서를 채택했다.

20일 구미시의회 인사청문특별위원회는 이한석 후보자를 대상으로 인사청문을 실시하고 후보자의 직무수행 능력을 점검하고 구미문화를 이끌어갈 비전에 대한 깊이 있는 질의와 답변이 이루어졌다.

제3차 구미시의회 인사청문특별위원회(위원장 김영태)에서 (재)구미문화재단 대표이사 후보자(이한석)에 대한 인사청문회를 실시/구미시의회 제공

인사청문 위원들은 2년 재임 동안 조직 안정화를 위해 노력한 부분과 중장기 발전 방향과 운영 개선 방안을 제시함으로써 향후 재단 운영에 대한 의지와 책임감을 보여준 부분에 긍정적 평가했다.

한편, 후보자를 공개모집이 아닌 단수 추천으로 진행한 부분과 지역 예술인 지원사업에 대한 중복지원 및 재임 기간에 구체적 성과가 부족했다는 부분을 지적했다.

김영태 위원장은 "(재)구미문화재단 대표이사는 구미의 문화예술 진흥과 건강한 예술 생태계를 조성하기 위하여 지역 문화예술 정책을 기획·지원하고 예술인과 시민을 연결하는 중추적 역할을 수행하는 막중한 책임이 있는 자리인 만큼 후보자에 대한 자질과 능력 등을 철저히 검증할 수 있도록 노력하였다"라며 "후보자가 임명된다면 인사청문회에서 나온 여러 가지 지적사항 및 문제점을 파악해 문화와 예술이 넘치는 낭만 도시 구미를 만드는 데 최선을 다해주길 바란다"라고 당부했다.





