마스턴투자운용, 경기 동남권 초대형 물류센터 개발 추진

대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 경기도 여주시에 위치한 물류센터 개발 사업의 자산관리회사(AMC)로 선정됐다고 21일 밝혔다.

마스턴투자운용은 경기도 여주시 가남읍 양귀리 일대에 대형 물류센터를 건립하는 개발 사업을 본격 추진한다. 물류센터를 지하 3층~지상 4층 규모의 A동·B동 2개동으로 조성한다. 연면적은 28만 4220여㎡ 규모다.

지난해 건축 인허가 승인 이후 현재 부지 조성 및 시공사 선정까지 완료하고 올해 상반기 착공을 앞두고 있다. 2028년 말 준공을 목표로 하고 있다.

사업지는 전통적인 물류 거점인 동남권역에 위치해 수도권으로의 접근이 용이하며 영동고속도로·중부고속도로·중부내륙고속도로 등 주요 고속도로망 이용이 편리하다. 차량으로 20분 거리에 이천IC·남여주IC·남이천IC가 있어 서울 동남부·동북부와 경기 동남부 지역까지 물류 이동이 수월할 것으로 기대된다.

프로젝트는 마스턴투자운용 국내1부문 투자1본부가 주관하고 마케팅부문 프로젝트매니지먼트실과 긴밀히 협업해 맺은 결실이자 회사의 2026년 '마수걸이 딜'이라는 점에서도 주목받는다. 또한 파트너사의 높은 신뢰와 공동으로 진행해온 개발 사업들의 성과를 바탕으로 AMC로서의 전문성을 다시 한번 입증했다는 평가다.

박형석 마스턴투자운용 대표는 "마스턴투자운용이 내부 부문 간 협업을 통해 초대형 물류센터 프로젝트의 AMC로 선정되면서 본업 경쟁력을 다시 한번 증명했다"며 "앞으로도 안정적인 수익 창출과 지속 가능한 가치 창출을 통해 투자자 신뢰를 더욱 공고히 해나가겠다"고 말했다.

마스턴투자운용은 최근 신규 개발 사업을 잇달아 추진하며 개발 트랙 레코드를 확대해 나가고 있다. 서울 성수동 일대 E4 오피스를 비롯해 영등포 도심형 데이터센터(IDC), 강남 도산대로 복합시설 등 다양한 섹터의 개발 프로젝트를 추진 중이다.

박형수 기자



