청와대

이 대통령 "신규 원전 문제, 너무 정치화 돼…필요하면 검토할 수도"

송승섭기자

임철영기자

입력2026.01.21 13:48

이재명 대통령 21일 신년 기자회견
"국민 뜻 어떤지 열어놓고 판단하자"

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견을 마친 뒤 행사장을 나서고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견을 마친 뒤 행사장을 나서고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 신규 원자력발전소 건설 문제에 대해 "너무 이념적으로 닫혀 있는 건 옳지 않다"고 밝혔다.


이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 "원전 문제가 너무 정치 의제화됐다고 생각한다"며 "필요하면 안전성 문제를 포함해 검토할 수 있는데 마치 이념 전쟁의 도구처럼 인식되는 건 바람직하지 않다"고 말했다.

그러면서 "필요한지, 안전한지, 국민 뜻은 어떤지 열어놓고 판단하자"고 강조했다.


또 이 대통령은 "최근 국제 추세나 에너지의 미래 등을 고민해보면 엄청난 에너지 수요가 있는 게 사실"이라면서 "재생 에너지의 간헐성 문제 등은 고민해야 하는 부분"이라고 설명했다.


이어 "국가 정책의 안정성과 지속성이라는 측면에서 정권이 바뀌었다고 마구 뒤집으면 경제 주체들의 경영 판단이나 미래 예측에 장애를 주는 측면이 있다"면서 "원전 문제도 비슷한 측면이 있어서 그 점을 고려해야 한다"고 부연했다.

앞서 이 대통령은 전날 국무회의에서 "국민 여론은 압도적으로 '지금 전기 문제를 해결하려면 원전이 추가 필요하다'는 것 아니냐"며 김성환 기후에너지환경부 장관에게 "난타전을 하더라도 따로 헤어져 싸우지 말고 모여서 논쟁하게 하라"고 주문했다.


이 대통령은 지난 20일 국무회의에서 신규 원전 2기 건설 계획에 대해 "국민 여론은 압도적으로 전기 문제를 해결하려면 원전이 추가로 필요하다는 것 아니냐"고 했다. 김성환 기후에너지환경부 장관에게 "난타전을 하더라도 따로 헤어져 싸우지 말고 모여서 논쟁하게 하라"고 주문했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

