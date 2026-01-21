박두형 의장 “반도체 산업은 국가 안보…지역 피해 최소화 전제돼야”

박두형 여주시의회 의장, ‘반도체 챌린지’ 동참

"반도체 강국 도약 지지…송전선로 피해 대책 병행 필수"

다음 주자로 양평군의회 오혜자 의장 지목

박두형 여주시의회 의장이 21일 반도체 산업의 국가적 중요성을 환기하기 위해 진행 중인 '나라 지키는 반도체 챌린지'에 동참하며 반도체 정책이 지역 간 정치적 이해관계나 단기적 논리에 흔들려서는 안 된다는 입장을 밝혔다.

박두형 여주시의회 의장이 21일 반도체 산업의 국가적 중요성을 환기하기 위해 진행 중인 '나라 지키는 반도체 챌린지'에 동참하고 있다. 여주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 챌린지는 대한민국 핵심 전략산업인 반도체 경쟁력을 지켜야 한다는 문제의식에서 시작된 릴레이 캠페인이다. 박두형 의장은 이를 특정 지역이나 개별 사업을 옹호하기 위한 움직임이 아닌, 국가 산업 경쟁력과 미래 성장 기반을 지키기 위한 공적 책임의 실천으로 인식하고 참여했다.

박두형 의장은 "반도체 산업은 국가 경제와 안보, 미래 세대의 일자리와 직결된 전략 산업"이라며 "이를 지역 갈등이나 정치적 공방의 대상으로 삼는 것은 국가적으로 결코 바람직하지 않다"고 강조했다.

이어 "정책은 속도와 신뢰가 핵심인 만큼, 정치논리에 흔들리기보다 국가경쟁력이라는 기준 아래 일관되게 추진돼야 한다"고 밝혔다.

다만 박 의장은 "국가 전략산업을 뒷받침하는 과정에서 특정 지역에 과도한 부담이 전가되어서는 안 된다"며 "용인 반도체 클러스터 전력 공급을 위한 초고압 송전선로 증설 문제 역시 국가 산업 경쟁력이라는 대의 속에서 추진하되 여주시를 포함한 경과 지역 주민의 건강·환경·재산권 피해를 최소화하는 대책이 반드시 병행돼야 한다"고 강조했다.

박두형 의장은 국가 핵심 산업 정책이 정치 상황에 따라 흔들리지 않도록 힘을 보태는 한편, 송전선로 등 기반시설 구축 과정에서 발생할 수 있는 지역 피해에 대해서는 의회 차원의 정책적 보완 요구를 지속해 나갈 방침이며, 다음 챌린지 주자로 양평군의회 오혜자 의장을 지목해 캠페인의 취지에 대한 공감과 기대를 전했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>