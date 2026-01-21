이천시, 내달 3일 '중소기업 지원사업 설명회' 개최

자금·수출·R&D 등 맞춤형 지원 정책 안내

경기도 이천시는 다음 달 3일 시청 대회의실에서 '2026년 중소기업 지원사업 설명회'를 개최한다.

이번 설명회에는 시를 비롯해 경기지방중소벤처기업청, 경기도경제과학진흥원, 경기신용보증재단, 경기테크노파크, 중소벤처기업진흥공단 등 유관기관이 참여해 올해 지원사업을 종합적으로 안내할 예정이다. 설명회에 참석한 기업인들에게는 각종 지원사업 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 지원사업 안내 책자도 배부한다.

시는 올해 ▲금융 ▲수출 ▲연구·개발(R&D) ▲성장·판로 ▲근로·정주 환경 개선 등 5개 분야 총 23개 지원사업을 시행한다. 특히 올해는 소재·부품·장비(소부장) 등 첨단산업, 해외규격인증, 스타트업, 근로자 교육 등 미래 성장 잠재력이 큰 분야를 중심으로 4종의 신규 기업사업을 추가했다.

소부장 전문기업을 대상으로 R&D와 기술 고도화를 집중적으로 지원하고, 수출기업의 해외 진출 장벽을 낮추기 위해 해외규격인증 지원사업을 새로 추진한다. 기업의 지속적인 성장을 위해 기업경영 역량 강화와 근로자 직무능력 향상을 위한 맞춤형 교육 지원도 병행할 예정이다.

이와 함께 해외전시회 참가 지원, 해외시장개척단 운영, 스타기업 육성사업의 참여 기업 수를 확대하고, 항공료 및 수출물류비 지원 한도를 상향 조정할 방침이다.

김경희 이천시장은 "기업 수요를 반영하는 사업을 적극적으로 발굴하고, 중소기업이 지속해서 발전할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



