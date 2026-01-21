본문 바로가기
동아ST, 공정거래자율준수 프로그램 강화 선포

최태원기자

입력2026.01.21 13:42

시계아이콘00분 41초 소요
준법 경영 강화 활동 지속 운영

동아에스티 는 공정거래자율준수 프로그램(CP) 강화에 박차를 가하겠다고 21일 밝혔다.

동아에스티

동아에스티

동아에스티는 20일 경기 광주시 곤지암리조트에서 공정거래자율준수 강화 선포식을 진행했다. CP는 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 기업이 자체적으로 제정해 운영하는 교육·감독 등 내부 준법 시스템이다.


동아에스티는 임직원의 CP 문화 내재화 및 준법 경영 강화를 위한 활동을 지속해서 실시하고 있다. ▲CP Management를 통한 상시 모니터링 실시 ▲CP 준수를 위한 사전업무 협의체 DCPC 운영 ▲CP 기준 및 CP 위반 예방을 위한 정기 교육 실시 ▲그룹 내부 고발시스템 및 사업관계자 Help-Line 고발시스템 운영 등의 활동이 진행 중이다.

이에 동아에스티는 2018년에 부패방지경영시스템 국제표준인 'ISO 37001' 인증을 획득했으며, 2025년에는 사후관리심사를 통과했다. 2024년 공정거래위원회가 주관한 CP 등급 평가에서 'A' 등급을 획득하며 준법 경영 체계의 우수성을 인정받기도 했다.


정재훈 동아에스티 사장은 "공정거래자율준수 프로그램은 단순한 리스크 관리 수단을 넘어, 동아에스티의 지속가능한 성장과 신뢰를 얻기 위한 가장 소중한 자산"이라며 "의약품 개발부터 유통에 이르는 전 과정에서 투명성과 윤리성을 강화해 법 위반 제로(Zero)를 실현하고 기업 가치를 제고해 나가겠다"고 말했다.


이어 그는 "의료 전문가와의 협력을 포함한 모든 대외 활동에서 엄격한 윤리 기준을 적용하여 부적절한 관행을 완전히 배제하고, 준법정신이 동아에스티 임직원 모두의 DNA로 정착될 수 있도록 지속적인 교육과 내부 준법 시스템을 지속해서 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
