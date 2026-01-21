본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국민의힘 "李대통령 신년 기자회견, 선거용 포장과 자기합리화에 불과"

나주석기자

입력2026.01.21 13:39

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민의힘은 21일 이재명 대통령의 신년 기자회견과 관련해 "무능·무책임만 드러냈다"고 혹평했다.


박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 이 대통령이 기자회견에 대해 "이 대통령이 신년 기자회견에서 '이제 대한민국의 시간이라며 '지방 주도 성장'과 '모두의 성장'을 외쳤지만 정작 내용은 선거용 포장과 자기합리화에 불과했다"고 지적했다.

통일교 특검과 관련해 박 수석대변인은 "야당 대표는 더불어민주당의 잇따른 공천뇌물 사건과 통일교 자금 수수 의혹 특검을 촉구하며 목숨을 건 단식을 이어가고 있지만, 이 대통령은 마치 이를 비웃기라도 한 듯 노골적인 허위사실 유포를 일관하고 있다"고 지적했다. 앞서 이 대통령은 통일교 특검과 관련해 "수사는 안 하게 하는 게 목표가 아니었을까 하는 생각이 든다"고 언급한 바 있다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

박 수석대변인은 사안별로 기자회견 내용을 반박했다.


이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 관련해서는 "검증을 할 수 있는 기본적인 자료 제출에 비협조적으로 일관하고 있는데 어떻게 검증을 하란 말이냐"라며 "증빙자료도 없이 청문회를 열자는 것은 결국 후보자의 일방적 해명을 방송으로 내보내자는 꼼수이며, 청문회를 면죄부 수단이자 야당을 거수기로 전락시키겠다는 뜻과 다르지 않다"고 비판했다.


부동산 문제와 관련해 세제 개편 가능성을 배제하지 않겠다는 입장을 밝힌 데 대해서는 "공급 대책은 보이지 않고, 세금 인상만 예고하며 집값을 세금으로 찍어 누르겠다는 발상을 내비쳤다"고 지적했다. 환율 문제에 대해서도 "'대책이 있었으면 이미 했을 것'이라는 발언은 사실상 무대책을 자인한 것이다. 달러 내놓으라며 기업들을 불러 압박하던 정부가, 이제 와서 손을 놓겠다는 것이냐"고 비판했다.

박 수석대변인은 "이 대통령은 '국민주권정부'를 자임했지만, 정부가 말하는 국민은 결국 강성 지지층 '개딸' 한정에 불과하며, 국민 통합은 없고, 오로지 권력 연장과 방탄만 보일 뿐"이라고 비판했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

트럼프 "유럽, '그린란드 관세'에도 대미투자 할 것"…다보스서 외교적 해법 시사

새로운 이슈 보기