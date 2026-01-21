본문 바로가기
광주 광산구, 찾아가는 건축민원 지원센터 올해도 운영

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.21 13:30

매주 수요일 무료 상담
위반건축물·건축절차 지원

광주 광산구가 시민들의 건축 민원 부담을 덜기 위해 '찾아가는 건축 민원 지원센터'를 올해도 운영한다.


광산구는 경기 불황 속에서 건축 민원으로 인한 시민들의 경제적 부담을 완화하고 건축 행정 서비스를 강화하기 위해 찾아가는 건축 민원 지원센터를 운영한다고 21일 밝혔다.

광주 광산구 청사.

지원센터는 연중 매주 수요일 오후 2시부터 4시까지 광산구청 5층 건축과에서 열린다. 지역 건축사 20명이 참여해 건축 절차 전반과 위반건축물 양성화 등에 대해 무료 상담을 진행한다.

고령자와 교통약자 등 이동이 어려운 주민을 위해 비대면 상담과 현장 중심 상담도 병행한다. 현장 컨설팅이 필요한 경우 건축사와 1대1로 매칭해 직접 현장 상담을 지원한다.


이용을 원하는 시민은 전화나 구청 방문을 통해 신청할 수 있다. 광산구 건축 행정 인공지능(AI) 플랫폼을 통한 온라인 신청도 가능하다.


한편 광산구는 지난해 찾아가는 건축 민원 지원센터를 통해 모두 231건의 민원을 해결했다. 주민 만족도는 89%였으며, 건축 행정 AI 플랫폼과 연계한 온라인 사전상담과 현장 컨설팅 이용자 만족도는 92%로 집계됐다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
