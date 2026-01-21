광주신세계, 사랑의 S-BOX 후원…아이들 꿈 함께 지켜나가

10년간 누적 지원금 6억원 달해

광주신세계 사랑의 S-BOX 전달식에서 관계자들과 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 어려운 환경에서 생활하는 아동들을 돕기 위한 '사랑의 S-BOX' 후원 활동을 지속하며 지역사회 귀감이 되고 있다.

광주신세계는 21일 광주신세계 대교육실에서 2026년 사랑의 S-BOX 전달식을 열었다.

이날 전달식에는 광주신세계 임직원을 비롯해 서구청, 서부교육지원청, 초록우산어린이재단, 서구 복지관 관계자 등 30여명이 참석했다.

지난 1995년 현지법인으로 시작한 광주신세계는 지역과 상생을 실천하고자 2017년부터 사랑의 S-BOX 후원을 이어오고 있다. 사랑의 S-BOX는 광주신세계를 중심으로 서구청과 서부교육지원청, 초록우산어린이재단, 서구 관내 5개 복지관이 협력해 진행한다.

광주신세계는 성금을 마련하고 서구청과 서부교육지원청은 지원 대상 아동을 선발한다. 초록우산어린이재단과 복지관은 생필품과 간식 등 대상자들이 필요로 하는 품목을 맞춤 패키지로 마련해 전달한다. 광주신세계는 매월 500만원씩 연간 총 6,000만원을 기부했고 올해 성금까지 더하면 현재까지 사랑의 S-BOX 후원 누적금액은 6억원에 이른다.

광주신세계 이동훈 대표이사는 "사랑의 S-BOX 후원으로 따스한 희망의 불씨를 우리 지역 곳곳에 확산시킬 수 있기를 기대해본다"며 "힘든 환경에서 생활하는 청소년들이 더 나은 미래에 대한 꿈을 키워 나갈 수 있게 광주신세계가 응원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



