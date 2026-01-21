본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주신세계, 사랑의 S-BOX 후원…아이들 꿈 함께 지켜나가

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.21 13:26

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10년간 누적 지원금 6억원 달해

광주신세계 사랑의 S-BOX 전달식에서 관계자들과 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 광주신세계 제공

광주신세계 사랑의 S-BOX 전달식에서 관계자들과 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 광주신세계 제공

AD
원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 어려운 환경에서 생활하는 아동들을 돕기 위한 '사랑의 S-BOX' 후원 활동을 지속하며 지역사회 귀감이 되고 있다.


광주신세계는 21일 광주신세계 대교육실에서 2026년 사랑의 S-BOX 전달식을 열었다.

이날 전달식에는 광주신세계 임직원을 비롯해 서구청, 서부교육지원청, 초록우산어린이재단, 서구 복지관 관계자 등 30여명이 참석했다.


지난 1995년 현지법인으로 시작한 광주신세계는 지역과 상생을 실천하고자 2017년부터 사랑의 S-BOX 후원을 이어오고 있다. 사랑의 S-BOX는 광주신세계를 중심으로 서구청과 서부교육지원청, 초록우산어린이재단, 서구 관내 5개 복지관이 협력해 진행한다.


광주신세계는 성금을 마련하고 서구청과 서부교육지원청은 지원 대상 아동을 선발한다. 초록우산어린이재단과 복지관은 생필품과 간식 등 대상자들이 필요로 하는 품목을 맞춤 패키지로 마련해 전달한다. 광주신세계는 매월 500만원씩 연간 총 6,000만원을 기부했고 올해 성금까지 더하면 현재까지 사랑의 S-BOX 후원 누적금액은 6억원에 이른다.

광주신세계 이동훈 대표이사는 "사랑의 S-BOX 후원으로 따스한 희망의 불씨를 우리 지역 곳곳에 확산시킬 수 있기를 기대해본다"며 "힘든 환경에서 생활하는 청소년들이 더 나은 미래에 대한 꿈을 키워 나갈 수 있게 광주신세계가 응원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기