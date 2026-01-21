창원특례시 성산구, 주민 눈높이에 맞춘 공공체육시설 개선

성산구청장, 공공체육시설 개선사업 현장 점검



경남 창원특례시 성산구청은 21일 상반기 공공체육시설 개선 사업 현장을 방문해 공사 현장 점검을 실시했다.

정숙이 성산구청장이 공공체육시설 현장을 점검하는 모습. AD 원본보기 아이콘

성산구는 주민들이 보다 쾌적하고 안전한 공공체육시설을 이용할 수 있도록 대방 테니스장 조명 개선 공사를 추진하고 있다.

이날 현장 점검에 나선 정숙이 성산구청장은 현장을 직접 둘러보며 시설 이용 중 발생 가능한 불편 사항을 논의하고 안전성, 이용자 편의성 등을 꼼꼼히 살피며 공사 진행 상황을 점검했다.

정숙이 성산구청장은 "이번 개선 사업을 통해 노후 체육시설 개선은 물론, 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동을 할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 주민들을 최우선으로 고려해 공공체육시설을 지속해서 점검·개선해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>