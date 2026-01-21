폭스바겐그룹 "올해 신차 20종 출시…제품 공세에 전력"

작년 글로벌 고객 898만대 인도

폭스바겐그룹이 지난해 중국과 미국 시장 판매량 둔화에도 900만대를 인도하면서 안정적인 실적을 유지했다고 21일 밝혔다. 유럽과 남미 시장을 중심으로 성장세를 이었다. 올해에는 20종 이상 신차를 선보인다는 계획이다.

더 올 일렉트릭 ID.4. 폭스바겐 AD 원본보기 아이콘

폭스바겐그룹의 작년 세계 인도량은 898만대로 전년 대비 0.5% 감소했다. 폭스바겐이 479만대로 전년도 보다 1.4% 감소했으며, 아우디도 2.9% 줄어든 167만대를 기록했다. 반면 스코다와 세아트가 각각 12.7%, 5.0% 증가한 92만대, 55만대를 달성했다.

그룹은 유럽 시장에서 시장점유율이 약 25%로 사상 최고치를 경신했다. 폭스바겐 T-록과 티구안은 각각 가장 중요한 두 성장 세그먼트에서 1위를 차지했다.

남미에서는 고객 인도량이 2014년 이후 최고 수준을 기록했다. 출시 첫해 5만명 이상 고객을 확보한 폭스바겐 테라 등 성공적인 신모델들이 성장에 크게 기여했다.

중국에서도 아우디가 6년 만에 프리미엄 세그먼트 1위 자리를 탈환했으며, 폭스바겐(제타 포함)은 내연기관 시장에서 성장했다.

전기차의 경우 고객 인도량이 98만대로 전년 대비 32%나 증가했다. 유럽에서 66%에 달하는 성장세를 기록하며 시장 리더십을 더욱 공고히 했으며, 유럽 내 순수전기차 판매 상위 10개 모델 중 5개가 그룹 산하 모델이었다. 미국에서도 46%의 성장을 기록했으며, 중국에서는 현지에서 개발된 신규 전기차 모델 출시를 앞두고 인도량이 44% 감소했다.

베스트셀링 전기차 모델은 폭스바겐 ID.4·ID.5로 13만대를 인도했으며, 폭스바겐 ID.3 11만대, 스코다 엘로크 9만대 순이었다.

올리버 블루메 폭스바겐그룹 최고경영자(CEO). 폭스바겐 원본보기 아이콘

올리버 블루메 폭스바겐그룹 최고경영자(CEO)는 "모든 브랜드와 구동 방식에 걸친 매력적인 제품 라인업 덕분"이라며 "2026년에도 20종 이상의 신차를 출시하며 제품 공세를 전력으로 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

이어 "중국 시장을 겨냥한 혁신적인 모델들과 '도심형 전기차 패밀리'가 포함된다"며 "폭스바겐, 쿠프라, 스코다의 최첨단 기술이 집약된 엔트리급 전기차는 글로벌 자동차 기술 리더로 나아가는 다음 단계가 될 것"이라고 덧붙였다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>