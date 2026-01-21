남양주시, '모듈형 스마트팜' R&D 본격화…미래 농업 선도

"공간 제약 NO, 자동화 YES"

시, 산·관 협력 미래 농업 선도

경기 남양주시는 21일 기후 변화와 급변하는 농업 환경에 대응하고 지속가능한 미래 농업 모델을 구축하기 위해 시 주도의 산·관 공동 협력 기반 '모듈형 스마트팜' 연구개발 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

남양주시청 전경.

이번 사업은 공간 제약이 큰 도시 환경에서도 효율적인 농산물 생산이 가능하도록, 모듈 단위로 설계 및 확장이 가능한 스마트팜 기술을 도입하는 데 목적이 있다. 특히 작물 생육과 환경 관리를 자동화해 생산성과 효율성을 동시에 제고하고, 청년 및 신규 농업인의 진입 장벽을 낮추는 데 기여할 것으로 기대된다.

주요 연구개발 내용은 △디자인적 요소를 가미한 모듈형·수경재배형 다단베드 개발 △급액·광원·이산화탄소·배액·생육 모니터링을 통합 제어하는 장치 개발 등이 있다.

시는 주식회사 에스필코리아(대표 정상훈)와의 공동연구를 통해 '모듈형 스마트팜 시스템' 관련 지식재산권에 대해 공동 특허를 출원했으며, 앞으로도 산·관 협력을 기반으로 한 지속적인 공동 연구개발 방안을 모색할 예정이다.

향후에는 연구 성과를 바탕으로 농가 현장에 쉽게 적용할 수 있는 보급형 스마트팜 모델을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

주광덕 시장은 "정약용 선생의 실사구시 정신처럼 현장에서 답을 찾는 것이 행정의 역할"이라며 "모듈형 스마트팜 시스템 연구개발은 기후와 공간의 한계를 극복할 수 있는 미래 농업의 핵심모델"이라고 강조했다.

이어 "스마트 농업을 선도하는 도시로 도약할 수 있도록 시 차원의 역량을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자



