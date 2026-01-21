BISTEP, ‘부산대×동남권 에듀테크 얼라이언스 교류회’ 참여

동남권 에듀테크 산업 활성화 위한 다자간 MOU 체결

부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부, BISTEP)은 지난 19일 열린 '부산대학교×동남권 에듀테크 얼라이언스 교류회'에 협약기관으로 참여해, 동남권 에듀테크 산업 활성화와 협력체계 구축을 위한 다자간 업무협약을 체결했다.

BISTEP 등 참여기관들이 '부산대×동남권 에듀테크 얼라이언스 교류회' 협약을 맺고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교류회는 교육부, 한국연구재단, 부산시, 부산시교육청, 부산대학교, 부산교육대학교, 글로컬대학30이 공동 주최, BISTEP을 포함한 다수의 협약기관이 참석했다.

행사는 ▲PNU×동남권 에듀테크 얼라이언스 추진 현황 공유 ▲대학-기관-기업 간 다자간 MOU 체결 ▲에듀테크 산업 활성화 방안 종합토론 ▲참여기관·기업 교류 프로그램 등으로 진행됐다. 참석자들은 지역 내 산·학·관 협력 네트워크를 기반으로 향후 공동사업 발굴과 연계 협력 강화 방안을 논의했다.

이 협약에는 부산대학교, 부산교육대학교, 부산시, 부산교육청, 부산과학기술고등교육진흥원, 부산정보기술협회, 디피니션, 뤼튼테크놀로지스, 에듀테크학회, 한국교육정보미디어학회, 한국스마트에듀테크협동조합, 경상디지털교육자연합 등 총 12개 기관이 참여했다. 협약기관들은 얼라이언스 운영을 통해 산업과 교육 현장을 유기적으로 연결하고, 지역 기업의 성장 가능성을 높일 수 있는 공동 협력과제를 단계적으로 추진할 계획이다.

이날 BISTEP 홍성수 선임연구원은 '부산 지역 정주환경으로 바라본 에듀테크 산업 현황과 과제'를 주제로 발표를 진행하며, 부산 에듀테크 산업의 현주소를 진단하고 산업 활성화를 위한 정책적·연계적 방향을 공유했다.

김영부 BISTEP 원장은 "부산의 에듀테크 산업이 단순히 관련 기업 수 증가에 그치지 않고, 대학의 연구역량과 인재 양성, 공교육 현장의 실증 수요가 유기적으로 연결되는 방향으로 활성화되길 기대한다"며 "BISTEP 역시 대학·교육청·기업 간 연결 기반을 강화하고, 기업의 실증?사업화?확산으로 이어지는 선순환 구조가 구축될 수 있도록 지속적인 지원과 협력을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>