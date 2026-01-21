강병덕 민주당 정책특보, 하남시장 출마 선언…“미사-위례선으로 교통 혁명”

1호 공약 '(가칭)미사-위례선'으로 '하남을 하나로' 연결

미사섬 아파트 건설 반대…K-스타월드 검증 없이 강행 안돼

"이현재 시장, 12·3 내란사태·사죄 없는 국민의힘 입장 밝혀야"

더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보가 제9회 동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다.

강병덕 후보는 21일 추미애 국회의원 지역사무실에서 기자회견을 열고 1호 공약 '(가칭)미사-위례선' 도시철도 건설을 발표했다. 이 자리에서 강 후보는 "태어나 자란 하남에서 시민의 일상을 잇고, 원도심과 신도시가 한 생활권으로 '하나되는 하남'을 만들기 위해 신규 철도가 반드시 필요하다"며 "지금이 하남 발전의 골든타임"이라고 강조했다.

미사-위례선과 관련해 강 후보는 "수서고속철도(SRT) 신사업개발단장으로 재직하며 대규모 철도사업을 직접 기획하고 추진한 경험이 있다"며 "전문가들의 검토를 통해 노선, 수요, 재원 조달 방안까지 실현 가능한 수준으로 준비된 공약"이라고 설명했다.

특히 강 후보는 공약 추진에 있어 실행력을 강조했다. 그는 "하남의 변화는 아이디어 경쟁이 아니라 추진력의 문제"라며 "더불어민주당 출신 이재명 대통령, 추미애 경기도지사와 함께 정부·여당의 힘을 모아 하남의 핵심 현안을 반드시 관철시키겠다"고 밝혔다.

미사-위례선은 미사(9호선 계획 연계)에서 출발해 미사 5호선(환승), 황산·초이·감북을 거쳐 감일(3호선 계획 연계), 북위례·남위례 신규 역사 설치 후 위례신사선의 위례중앙역과 연결되는 노선(안)이다.

강 후보는 "미사-감일-위례를 하나의 철도 생활권으로 묶어 원도심까지 포함한 '30분 생활권'을 만들겠다"며 "다양한 환승 체계로 원도심 시민들을 포함한 시민들이 서울 강북은 5호선, 강남은 3·9호선 및 위례신사선으로 더 편하게 연결되도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, 미사섬 개발과 관련해 강 후보는 현 이현재 시정의 핵심 사업으로 거론되는 'K-스타월드' 추진을 강하게 비판하며 특히 미사섬 내 아파트 건설 구상에 대한 반대를 분명히 했다.

강 후보는 "미사섬은 하남의 보배이자 생태와 문화의 거점이 되어야 할 공간"이라며 "국가정원을 조성해야 할 미사섬 어느 곳에도 아파트 건설은 반대한다"고 밝혔다. 또한 "사업의 타당성·재원 마련·절차에 대해 선거 전이라도 공개 토론을 정중히 요청한다"며 공론화와 검증의 필요성을 강조했다.

강 후보는 "시민이 공포에 떨었던 12·3내란사태에 대해 국민의힘의 '원로'인 이현재 시장이 분명한 입장을 밝혀야 한다"며, 현직 시장에게 공개적으로 분명한 입장 표명을 요구했다.

이날 행사는 이교범, 김상호 전 하남시장, 홍광옥 더불어민주당 고문 및 하남시의회 정병용 부의장, 강성삼, 정혜영, 최훈종, 오승철 의원이 함께했으며, 출마 선언 직후 기자들과의 질의응답 순서로 이어졌다. 강 후보는 향후 정책 발표회를 통해 추가 공약을 순차적으로 제시하고, 온라인 및 시민 간담회를 통해 미사-위례선을 포함한 정책 소통을 강화하겠다며 "시민이 겪는 작은 불편부터 공약으로 답하겠다"며 행사를 마무리했다.





