이동환 시장 “부서 간 칸막이 허물고 시민 체감형 ‘적기 행정’ 펼쳐야”

고양시, 시민 편의 중심 ‘원팀 행정’ 강조

지시사항 이행·보고 강화…적기 보고 주문

선제적 안내·홍보로 시민 신뢰·이해도 높여야

경기 고양특례시(시장 이동환)는 21일 백석별관에서 '지시사항 추진 현황 및 현안사항 보고'를 주제로 간부회의를 열고 지시사항 이행 실적 점검 및 실·국별 주요 현안에 대해 논의했다.

이동환 고양특례시장이 21일 백석별관에서 '지시사항 추진 현황 및 현안사항 보고'를 주제로 간부회의를 열고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서 이동환 시장은 먼저 지난주 열린 신년 기자회견에 대한 소회를 밝혔다. 그는 "그동안 거둔 수많은 성과와 수상은 각자의 자리에서 최선을 다해온 직원 여러분들이 만들어낸 결과"라며 직원들의 노고에 감사를 전했다.

이어, 부서 간 협업 강화의 중요성도 강조했다. 이 시장은 "행정 환경이 복잡해질수록 개별 부서의 노력만으로는 한계가 있다"며 초기 단계부터 사업 정보를 공유하고 실·국·소장과 부서장이 중심이 돼 협업을 이끌어야 한다고 강조했다.

특히 부서 간 갈등이나 역할 조정이 필요한 사안에 대해서는 "적극적인 조정과 협력을 통해 시민 편의 중심의 '원팀 행정'을 구현해 달라"고 당부했다.

아울러 실·국별 지시사항 추진 현황과 현안사항을 보고받은 이 시장은 "추진 중인 사안임에도 보고가 지연되거나 누락되면 전체적인 진행 상황을 파악하기 어렵다"며 지시사항 이행 상황을 적기에 보고해달라고 주문했다.

이와 함께 "추진이 지연되거나 어려움이 있는 사업에 대해서는 사유와 장애 요인을 포함한 종합적인 검토 결과를 공유하고, 진행 상황을 수시로 보고해달라"고 요청했다.

이동환 고양특례시장이 21일 백석별관에서 '지시사항 추진 현황 및 현안사항 보고'를 주제로 간부회의를 열고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

마지막으로 이 시장은 "예산이 편성되고 사업이 추진되고 있음에도 시민들이 내용을 알지 못하면 성과가 체감되지 않는다"며 2026년 본예산 편성 사업에 대한 시민 홍보 강화를 당부했다.

그러면서 "숙원사업과 민원 해결 사업, 생활밀착형 사업을 중심으로 예산 규모와 추진 일정, 기대 효과를 시민 눈높이에 맞게 알려달라"고 말했다.

한편, 고양시는 이번 간부회의를 계기로 주요 지시사항의 추진 상황을 보다 면밀히 점검하고 현안 대응과 부서 간 협업을 강화해 시민이 체감하는 행정 성과 창출에 더욱 속도를 낼 방침이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>