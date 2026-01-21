본문 바로가기
청와대

李 대통령 "반도체 관세 100% 우려 안 해…美 반도체 물가 오를 것"

송승섭기자

임철영기자

입력2026.01.21 11:40

수정2026.01.21 11:54

이재명 대통령 21일 신년 기자회견
李 "관세 올리면 미국 반도체 물가 오를 것"

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 21일 트럼프 행정부의 '반도체 관세 100%' 부과 압박에 대해 "심각하게 우려하지 않는다"고 말했다.


이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'을 주제로 열린 기자회견을 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "통상적으로 나오는 얘기고 불안정한 국면에서 불쑥 튀어나오는 예상치 못한 요소가 워낙 많아서 일희일비하면 중심을 잡을 수가 없다"며 "이럴수록 중심을 뚜렷하게 가지고 원칙에 따라 대응하면 된다"고 설명했다.


이어 이 대통령은 "반도체 문제는 대한민국과 대만의 세계 시장점유율이 80~90%가 될 것"이라면서 "(미국이) 100% 관세를 올리면 아마 미국 반도체 물가가 100% 오르는 결과가 오지 않을까 싶다"고 지적했다.


그러면서 "물론 조금은 부담하게 될지 모르지만 거의 대부분은 미국 물가에 전가될 가능성이 높다"고 부연했다.

또 이 대통령은 "(반도체 관세에서) 대만보다 불리하지 않게 하겠다고 (미국과) 합의해놨다"며 "(반도체 관세는) 대만보다 불리하지 않게 하겠다고 하는 합의를 이럴 경우를 대비해서 미리 다 합의해놨다"고 했다.


아울러 이 대통령은 미국의 반도체 공장 건설 압박에 대해서도 "그건 협상 과정에서 나올 수 있는 여러 가지 얘기들"이라고 일축했다. 그는 "미국이야 반도체 공장을 미국에 많이 짓고 싶을 것"이라며 "험난한 파도가 오긴 했는데 배가 파손되거나 손상될 정도의 위험은 아니어서 잘 넘어가면 되겠다"고 했다.


이 대통령은 말을 마무리하며 "너무 걱정하지 않으셔도 되겠다. 우리 유능한 산업부 장관 협상팀들이 있기 때문에 잘 해낼 것"이라는 말도 덧붙였다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
