광주 북구, 구립합창단 신규 단원 공개 모집

광주 북구가 아름다운 화음으로 지역 사회와 소통할 구립합창단 신규 단원을 공개 모집한다.

광주 북구는 지역 문화예술 발전과 주민들의 문화 향유 기회 확대를 위해 운영 중인 '북구합창단'과 '시니어합창단'의 새 얼굴을 선발한다고 21일 밝혔다.

구립합창단은 매년 정기 연주회를 비롯해 구 주관 행사 축하 공연, 소외 계층을 위한 봉사활동 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

모집 분야는 20세 이상 64세 이하 여성을 대상으로 하는 '북구합창단'과 성별 구분 없이 65세 이상 주민이 참여할 수 있는 '시니어합창단' 등 2개 분야다.

서류 접수일 기준 주민등록상 주소가 북구이면서, 향후 단원으로 선발될 경우 주 2회 정기 연습과 각종 공연 활동에 성실히 참여할 수 있는 주민이라면 누구나 신청 가능하다.

신청 기간은 오는 26일부터 다음 달 5일까지다. 응모원서 등 구비 서류를 작성해 북구청 문화예술과를 방문하거나 우편 또는 이메일로 제출하면 된다.

단원 선발은 서류 심사와 실기 및 면접 과정을 거쳐 이뤄진다. 실기 심사는 다음 달 10일 오후 2시 북구문화센터에서 진행되며, 참가자들은 자유곡 1곡을 부른 뒤 면접을 보게 된다. 최종 합격자는 개별 통지될 예정이다.

문인 북구청장은 "구립합창단은 지역의 문화예술 발전과 주민들의 정서 함양에 앞장서고 있는 문화 사절단"이라며 "재능과 끼가 넘치는 주민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





