충남, 공공건축 7조원 투자…목재 확대·품질 강화 '투트랙'

396건 추진 중…교육·복지·문화·체육 전 분야 친환경 전환

충남도가 도민의 일상과 직결된 공공건축 전반에 대규모 투자를 단행하며 친환경 전환에 속도를 내고 있다.

도와 15개 시군이 추진 중인 공공건축 사업은 396건, 총사업비는 7조 원에 육박한다. 목재 활용 확대와 건축 품질 강화를 동시에 추진하는 '투트랙 전략'이 본격화되고 있다.

21일 충남도에 따르면 이달 기준 도와 15개 시군이 추진 중인 교육·복지·문화·체육 분야 공공건축 사업은 총 396건, 사업비는 6조 9725억 원이다.

사업비 규모는 도가 1조 8588억 원으로 가장 크며, 천안시 7038억 원, 서산시 6830억 원 순이다. 사업 건수는 서산시가 40건으로 가장 많고, 도와 청양군이 각각 35건을 추진 중이다.

사업 단계별로는 건축기획 단계가 106건, 설계 103건, 공사 중이거나 공사계약 절차에 들어간 사업이 187건이다.

도는 지난 2024년 건축도시국을 신설해 분산돼 있던 공공건축 업무를 통합 관리하고 있으며, 올해부터는 공공건축지원센터 기능을 건축도시국에서 직접 수행해 기획·설계·시공 전반에 대한 총괄 기능을 강화한다.

도는 41명의 민간전문가를 공공건축 사업에 참여시켜 사업의 완성도를 높이고, 민간 참여 확대를 통해 도민의 다양한 요구를 설계 단계부터 반영한다는 방침이다.

도는 공공건축물의 목재 사용을 늘려 2045 탄소중립 목표 달성에 기여한다는 계획이다.

현재 '목재 이용 공공건축 지원사업' 대상지인 예산 광시·대흥·응봉 3곳은 올해 설계용역을 마무리하고 착공에 들어간다.

충남형 공공임대주택 사업인 '도시리브투게더'에도 어린이집과 도서관 등 부대시설을 목구조로 적용하고, 목재를 활용한 외부 공간을 조성한다. 내포 지역 첫 사업은 연내 준공을 앞두고 있다.

공주와 부여에서는 백제 고도 이미지 회복을 위한 한옥단지 조성과 고도보존 육성사업을 통해 역사문화환경 보존과 전통 목구조 건축 확산을 지속 추진한다.

도는 연내 목재 이용 공공건축 지원사업 대상지 2곳을 추가 발굴해 전통·현대 건축 전반으로 목재 활용을 확대할 계획이다.

문석준 도 건축도시국장은 "공공건축의 품질을 높여 도민이 일상에서 쾌적하고 품격 있는 공간을 누릴 수 있도록 하겠다"며 "담당자 교육과 우수사례 공유를 통해 충남 공공건축의 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



