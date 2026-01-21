세계 '발전' 시장 노린다… SNT에너지, 美 파워젠인터내셔널 발전 전시회 참가

LNG 복합화력·원자력 발전 협력 구축



美현지생산, 발전소 유지보수·AS 추진

SNT에너지가 미국에서 열리는 발전 분야 세계 최대 전시회에 참여해 글로벌 시장을 겨낭하고 있다.

SNT에너지는 현지 시각으로 1월 20일부터 3일간 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열리는 '파워젠 인터내셔널 2026(POWERGEN International 2026)'에 참가했다고 21일 알렸다.

파워젠 인터내셔널은 LNG 발전을 비롯해 원자력, 재생에너지 전반을 아우르는 세계 최대 규모의 발전 전시회다. 이번 행사에는 주요 발전사와 글로벌 EPC 기업, 대규모 에너지 수요기업, 기자재 업체 등 80여개국에서 500개 이상 기업이 참가했다.

SNT에너지는 이번 전시회에서 LNG 복합화력 발전의 핵심 설비인 HRSG(배열회수보일러)와 원자력 발전 보조기기인 복수기(Surface Condenser)를 중심으로 글로벌 협력 관계를 넓혀간다는 계획이다.

SNT에너지는 1990년 국내 최초로 HRSG 핵심 부품인 고주파 핀튜브 국산화에 성공한 이후 독자 설계 역량과 생산기술을 기반으로 국내외 시장에 HRSG를 공급해 왔다. 2014년에는 호주 익시스(Ichthys) 프로젝트에 슈퍼 모듈 방식의 HRSG를 국내 최초로 납품하며 기술력을 인정받았다. 슈퍼 모듈 방식은 HRSG를 사전에 완전 조립한 뒤 운송해 현장에 설치하는 방식으로 시공 기간과 비용을 줄일 수 있는 것이 특징이다.

회사는 지난해 설립한 미국 루이지애나 공장을 거점으로 HRSG와 복수기의 현지 생산은 물론 미국 내 기존 발전소를 대상으로 한 유지·보수와 애프터서비스 사업으로 영역을 넓혀간다는 방침이다. 이를 통해 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 화공기기 사업(Air Cooler)에 이어 발전 사업을 회사의 핵심 포트폴리오로 키운다는 구상이다.

SNT에너지는 또 2023년 달러·원 환율이 1300원대를 밑돌 당시 진행된 해외 HRSG 입찰 과정에서 환율 상승 가능성을 충분히 반영하지 못해 수주에 실패한 경험을 바탕으로 향후 해외와 국내 수주 전략도 조정해 나갈 계획이다.

SNT에너지 관계자는 "이번 파워젠 행사를 통해 AI 시대 전력 수요 확대에 대응하는 글로벌 발전 산업의 흐름에 발맞추고 미국과 일본, 폴란드, 베트남, 대만, 중동, 중앙아시아 등 주요 HRSG 시장에 폭넓게 대응해 나갈 것"이라고 힘줬다.





