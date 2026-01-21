화성시, 정남면 일원 104곳에 신재생에너지 설비 설치

태양광·태양열·지열 등 1730㎾ 규모

경기도 화성시가 올해 정남면 일원 104곳에 신재생에너지 발전 설비를 설치한다.

20일 화성종합경기타운에서 개최된 '신재생에너지 융복합지원사업' 컨소시엄 협약식에서 참여 기관 관계자들이 협약서를 들어 보이고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성시는 20일 화성종합경기타운에서 올해 '신재생에너지 융복합지원사업' 추진을 위한 컨소시엄 협약식을 개최했다.

이 사업은 주택·공공·건물에 태양광·태양열·지열 등 신재생에너지원을 설치해 연료비를 절감하고 탄소 배출을 감소시키는 환경친화적 사업이다.

컨소시엄에는 ▲한국에너지공단 신재생에너지센터(전담기관) ▲화성시(주관기관) ▲정남면 주민 ▲시공사인 ㈜거창, ㈜현대에너텍, ㈜종합지하수개발, ㈜에코에너시스, ㈜헤리트, ㈜동진 등으로 구성됐다.

사업에는 시가 지난해 12월 기후에너지환경부 공모 선정으로 확보한 국비 9억200만원을 비롯해, 시비 14억2400만원, 민간 투자금 5억1300만원 등 총 28억4000만원이 투입된다.

신재생에너지 발전 설비는 정남면 산업단지 및 인근 마을에 태양광 66곳(845㎾), 지열 26곳(455㎾), 태양열 12곳(430㎾) 등 총 104곳에 1730㎾ 규모로 설치된다.

사업이 완료되면 이 일대에서는 연간 176만9910㎿h의 전력을 생산해 내게 된다. 이는 화석에너지 341.73toe(석유환산톤)를 대체할 수 있는 양이다.

컨소시엄은 이달 중 주민설명회를 열고, 설계 용역에 착수해 연말까지 발전 설비 설치를 마칠 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>