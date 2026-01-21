광양시, 광주·전남 행정통합 대응 미래전략 TF팀 회의 개최

전남 광양시는 지난 20일 시청 시민홀에서 '광양시 광주·전남 행정통합 대응 미래전략 TF팀' 1차 회의를 열고, TF팀원 및 관계자 100여 명이 참석한 가운데 행정통합 대응 방향에 대한 논의를 시작했다고 밝혔다.

광양시 광주·전남 행정통합 대응 미래전략 TF팀은 관내 기관장과 사회단체장을 비롯해 시의회, 공공기관, 정치ㆍ경제ㆍ산업계, 농림수산업, 교육ㆍ사회단체, 노동, 청년 등 각 분야 대표로 구성된 민·관 협치 자문기구로 행정통합과 관련한 다양한 현장 의견을 수렴하고, 광양시의 대응 전략 수립을 위한 정책적 자문 역할을 수행하게 된다.

광양시는 지난 20일 시청 시민홀에서 「광양시 광주·전남 행정통합 대응 미래전략 TF팀」 1차 회의를 열고, 행정통합 대응 방향에 대한 논의를 시작했다. 광양시 제공

이번 회의는 광주·전남 행정통합 논의가 본격화되는 상황에서 통합이 광양시 전반에 미칠 영향을 종합적으로 점검하고, 지역 여건과 특성을 반영한 대응 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

회의에서는 광주ㆍ전남 행정통합 추진 현황을 공유한 뒤 행정통합이 지역 산업과 경제에 미치는 영향, 광양시의 미래 성장 전략과 연계한 주요 검토 과제 등을 중심으로 설명과 토론이 진행됐다. 참석자들은 향후 논의 방향에 대해 다양한 의견을 제시했으며, 시민 참여를 실질적으로 확대하기 위한 온라인 의견 수렴 등 구체적인 소통 방안에 대한 제안도 이어졌다.

광양시 관계자는 "광주·전남 행정통합은 광양시의 중장기 발전과 직결되는 중요한 사안"이라며 "여러 분야의 목소리를 균형 있게 반영해 광양시의 여건과 특성이 충분히 고려될 수 있도록 논의를 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편, 광양시는 이번 1차 회의를 계기로 미래전략 TF팀 운영을 본격화하고 분야별 의견 수렴과 자문을 통해 추가 논의를 이어가며 광양시 차원의 대응 방향을 단계적으로 정리해 나갈 계획이다.





