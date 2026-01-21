제주항공, 기내 보조배터리 전면 사용 금지

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 5,550 전일대비 260 등락률 -4.48% 거래량 146,992 전일가 5,810 2026.01.21 11:05 기준 관련기사 제주항공, 아마존웹서비스 AI로 운항 안정성 강화재정비하며 반등 준비 중인 제주항공[클릭 e종목]증시 훨훨 나는데 날개 못펴는 항공株 전 종목 시세 보기 close 이 기내 반입 보조배터리 규정을 강화해 22일부터 기내 보조배터리 사용을 전면 금지한다고 21일 밝혔다.

현재 국토교통부 '보조배터리 및 전자담배 기내 반입 관리지침'은 기내 보조배터리 충전을 금지하고 있으나 제주항공은 기내 보조배터리 사용까지 금지해 리튬이온 배터리에 따른 화재 위험을 낮춘다는 방침이다.

제주항공은 이용객 불편을 줄이기 위해 공식 홈페이지에 보조배터리 전면 사용 금지를 공지했다. 알림톡과 수속 키오스크, 공항 체크인 카운터에서도 보조배터리 사용 금지를 안내한다.

제주항공은 지난해 2월부터 기내 화재 진압용 파우치를 탑재해 운영 중이다. 국토부의 안전관리 체계 강화 표준안 시행에 따라 3월부터는 보조배터리 단락방지 조치 후 보조배터리를 몸에 지니거나 눈에 보이는 곳에 보관하도록 하고 있다. 8월에는 항공기 내부 선반에 온도 감응 스티커를 부착했다.

제주항공 관계자는 "국내·외에서 보조배터리로 인한 화재가 연이어 발생함에 따라 기내 화재 위험을 줄이기 위한 조치"라며 "안전한 여행을 위해 모바일 기기는 탑승 전에 충분히 충전해 주시길 바란다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



