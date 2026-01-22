추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 금리로 신청 당일 즉시

주식 시장의 기회는 예고 없이 찾아온다. 방향을 읽고도 투자금이 부족하면 대응이 제한되고, 수익 역시 아쉬울 수밖에 없다. 이런 이유로 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓혀주는 스탁론에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

다만 최근에는 규제 환경 변화와 금리 부담이 겹치며 스탁론 활용을 망설이는 분위기도 나타났다. 비용 부담이 커질 경우 자금 운용 전략 전반이 위축될 수 있다는 우려 때문이다.

이런 흐름 속에서 올뉴스탁론은 연 4%대 업계 최저금리 상품을 포함한 다양한 선택지를 제시하며 주목받고 있다. 투자 기회가 와도 자금 부족으로 고민했던 투자자들에게 보다 현실적인 대안으로 거론되는 분위기다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 92,000 전일대비 700 등락률 +0.77% 거래량 4,289,280 전일가 91,300 2026.01.22 10:34 기준 관련기사 "아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close , 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 1,000 등락률 -1.47% 거래량 3,113,681 전일가 67,900 2026.01.22 10:34 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세순환매의 다음 타깃…자동차·부품 업종에 번지는 상승 온기 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 366,500 전일대비 7,000 등락률 -1.87% 거래량 1,050,102 전일가 373,500 2026.01.22 10:34 기준 관련기사 "아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피‘1분 주사’ SC제형 경쟁 본격화…로열티 구조는 ‘시험대’'3일간 주가 28% 급락' 알테오젠에 무슨 일이 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 139,100 전일대비 2,400 등락률 -1.70% 거래량 1,284,646 전일가 141,500 2026.01.22 10:34 기준 관련기사 기회가 왔다면 판단을 빠르게...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로한화오션, LNG운반선 2척 수주…7383억원 규모거래대금 증가에 증권주 ‘함박웃음’...지금이 비중확대 타이밍? 전 종목 시세 보기 close , 뉴로메카 뉴로메카 348340 | 코스닥 증권정보 현재가 122,800 전일대비 7,800 등락률 +6.78% 거래량 2,294,567 전일가 115,000 2026.01.22 10:34 기준 관련기사 기대감 높아진 증권주에 쏠린 눈...같은 기회를 더 크게 살리려면?종목 좋아도 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지[특징주]기존 로봇 한계 넘어선 뉴로메카, 글로벌 기업 도입 문의 이어져 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>