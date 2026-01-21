[포토] '오늘도 춥다'

연일 계속되는 강추위에 세상이 꽁꽁 얼어붙고 있다. 21일 서울 여의도 한강변에 얼음이 얼어있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>