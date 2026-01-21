강원교육연수원, 6급 미래인재 양성과정 ‘퍼실리테이터’ 자격 취득

소통과 협업으로 조직 성장 이끄는 중간관리자 육성 주력

현장 문제해결·공감 리더십 함양 실전형 프로그램 운영

강원특별자치도교육청교육연수원(원장 민섭)은 '6급 미래인재 양성과정 5기' 연수생들이 퍼실리테이터 전문 과정을 이수하고, 퍼실리테이터 2급 자격을 취득했다고 21일 밝혔다.

'6급 미래인재 양성과정'은 지방공무원 중간관리자의 핵심 역량 강화를 목표로 하는 장기 교육과정으로 연수원은 실무형 리더십 배양과 자기주도적 학습 능력 향상에 중점을 두고 교육을 운영하고 있다.

특히, 지난 13일부터 14일까지 진행된 이번 퍼실리테이터 전문 과정은 회의, 토론, 연수 등 교육현장에서 마주하는 다양한 상황을 효과적으로 조율하고 문제를 해결하는 실전형 프로그램으로 구성되었다.

과정을 수료한 연수생들은 퍼실리테이터로서 갖춰야 할 전문 소양을 체득하였으며, 이를 바탕으로 향후 △개인 정책연구 분임토론 △독서토론 △저연차 공무원 멘토링 △자율기획연수 등 다양한 프로그램에 주도적으로 적용해 나갈 계획이다.

민섭 원장은 "이번 전문 자격 과정을 통해 연수생들의 소통과 협업의 가치를 체득한 중간관리자로 거듭나길 바란다"며 "앞으로 교육 현장의 난제를 해결하고 조직 구성원을 아우르는 공감의 리더십을 발휘해 줄 것을 기대한다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



