적발된 위조지폐 첫 100장 아래로…작년 33.3%↓

온라인으로 구한 페이크머니 사용 시도는 늘어

지난해 국내에서 발견된 위조지폐가 총 98장으로 집계돼 연간 기준 처음으로 100장을 하회했다.

한국은행이 21일 발표한 '2025년 중 위조지폐 발견 현황'에 따르면 지난해 발견된 위조지폐는 총 98장으로 전년(147장) 대비 33.3% 줄었다.

연간 위폐 발견 추이는 2017년까지 1000장을 넘는 수준이었다가 2023년 197장, 2024년 147장으로 꾸준히 감소해왔다.

한은 관계자는 "올해는 위조방지장치가 손상된 진권(진짜 화폐)에 대한 감정의뢰가 상대적으로 많았다"며 "국민의 위폐 식별 능력이 향상되면서 위조지폐가 줄어든 것으로 보인다"고 말했다.

작년에 발견된 위조지폐를 권종별로 보면 5000원권 35장, 1만원권 28장, 5만원권 24장, 1000원권 11장 순으로 많았다.

이중 5000원권은 2013년 검거된 대량 위조범이 제작했던 기번호 '77246' 위폐(33장)가 여전히 발견되고 있기 때문이며, 이 역시 전년(74장) 대비 규모는 큰 폭으로 줄었다.

지난해 신규로 발견된 기번호(고유번호)는 총 33개로 5만원권 20개, 1만원 7개, 1000원권 4개 순으로 많았다. 새로운 위조 시도는 고액권에 집중되는 모습이라고 한은은 설명했다.

한편 한은은 전날 올해 첫 위폐방지 실무위원회를 열고 최근 위조 화폐 발견 사례와 업무추진 현황을 공유했다.

이 자리에서는 온라인으로 쉽게 구할 수 있는 페이크머니를 위조지폐처럼 사용하는 시도가 늘어난 것으로 파악돼 대책을 논의했다.

페이크머니는 보통 기념일 이벤트나 절약 챌린지, 은행 놀이 등의 사용 목적으로 판매되는 상품을 말한다. 판매 시 진권과 구분되도록 제작 크기를 제한했는데, 시중 상품 대부분이 이를 준수하지 않아 진권으로 오인될 소지가 있다.

한은 관계자는 "피해를 예방하기 위해서는 현금을 받을 때 모든 지폐가 정상적인지 한 장씩 훑어볼 필요가 있다"며 "앞으로도 유관기관 간 긴밀한 공조 체제를 유지해 국민의 피해를 막기 위해 노력하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



