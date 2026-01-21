본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

적발된 위조지폐 첫 100장 아래로…작년 33.3%↓

김혜민기자

입력2026.01.21 12:00

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

온라인으로 구한 페이크머니 사용 시도는 늘어

지난해 국내에서 발견된 위조지폐가 총 98장으로 집계돼 연간 기준 처음으로 100장을 하회했다.

적발된 위조지폐 첫 100장 아래로…작년 33.3%↓
AD
원본보기 아이콘

한국은행이 21일 발표한 '2025년 중 위조지폐 발견 현황'에 따르면 지난해 발견된 위조지폐는 총 98장으로 전년(147장) 대비 33.3% 줄었다.


연간 위폐 발견 추이는 2017년까지 1000장을 넘는 수준이었다가 2023년 197장, 2024년 147장으로 꾸준히 감소해왔다.

한은 관계자는 "올해는 위조방지장치가 손상된 진권(진짜 화폐)에 대한 감정의뢰가 상대적으로 많았다"며 "국민의 위폐 식별 능력이 향상되면서 위조지폐가 줄어든 것으로 보인다"고 말했다.


작년에 발견된 위조지폐를 권종별로 보면 5000원권 35장, 1만원권 28장, 5만원권 24장, 1000원권 11장 순으로 많았다.


이중 5000원권은 2013년 검거된 대량 위조범이 제작했던 기번호 '77246' 위폐(33장)가 여전히 발견되고 있기 때문이며, 이 역시 전년(74장) 대비 규모는 큰 폭으로 줄었다.

지난해 신규로 발견된 기번호(고유번호)는 총 33개로 5만원권 20개, 1만원 7개, 1000원권 4개 순으로 많았다. 새로운 위조 시도는 고액권에 집중되는 모습이라고 한은은 설명했다.


한편 한은은 전날 올해 첫 위폐방지 실무위원회를 열고 최근 위조 화폐 발견 사례와 업무추진 현황을 공유했다.


이 자리에서는 온라인으로 쉽게 구할 수 있는 페이크머니를 위조지폐처럼 사용하는 시도가 늘어난 것으로 파악돼 대책을 논의했다.


페이크머니는 보통 기념일 이벤트나 절약 챌린지, 은행 놀이 등의 사용 목적으로 판매되는 상품을 말한다. 판매 시 진권과 구분되도록 제작 크기를 제한했는데, 시중 상품 대부분이 이를 준수하지 않아 진권으로 오인될 소지가 있다.


한은 관계자는 "피해를 예방하기 위해서는 현금을 받을 때 모든 지폐가 정상적인지 한 장씩 훑어볼 필요가 있다"며 "앞으로도 유관기관 간 긴밀한 공조 체제를 유지해 국민의 피해를 막기 위해 노력하겠다"고 말했다.

적발된 위조지폐 첫 100장 아래로…작년 33.3%↓ 원본보기 아이콘




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기