iM뱅크, 2026년 기업영업 전문인력 모집

21일부터 30일까지 홈페이지 개별 접수

iM뱅크가 새해 새로운 일자리 창출과 영업권역 확대 등을 위해 기업영업 전문인력(PRM)을 21일부터 30일까지 공개 모집한다고 밝혔다.

금융기관 영업점장 경력을 보유한 직원을 대상으로 하는 이번 채용은 금융기관 퇴직 직원을 대상으로 재취업 기회를 제공해 실버세대 일자리 창출에 기여하는 한편, 금융기관에서 오랜 기간 동안 축적된 경험과 노하우를 적극 활용해 수도권 지역에 iM뱅크 영업력을 확대하고자 하는 것이 목표다.

기업영업 전문인력은 대기업 및 중소기업 등을 방문해 여신과 외환, 수신, 신용카드, 퇴직연금 등 기업 아웃바운드 영업 전반을 담당한다. 지원자격은 금융기관 영업점장(지점장) 경력을 2년 이상 보유하거나 기술·신용보증기금 또는 지역신용보증재단 영업점장 경력 2년 이상 경력 중 한 가지 요건을 보유하면 된다. 수도권 지역에서 적극적인 영업이 가능한 지원자라면 학벌과 성별, 나이 제한 없는 블라인드 채용으로 누구나 지원 가능하다.

오는 30일까지 iM뱅크 채용 홈페이지를 통해 개별접수가 진행되며 서류전형 합격자에게는 개별 연락으로 합격여부가 전달된다. 향후 신체검사와 면접전형을 거쳐 2월 중 최종 선발되며, 3월부터 근무를 시작할 예정으로 기본 급여 이외에도 별도 성과계약을 체결하여 영업성과에 기반한 성과급이 지급된다.

강정훈 은행장은 "iM뱅크는 2019년부터 도입한 PRM을 통해 중소기업에게 두터운 지원을 해오고 있으며, 수도권 지역의 중소기업에게 생산적 금융 제공을 통해 상생은행으로의 성장을 함께 할 훌륭한 인재들이 많이 지원해주시길 기대한다"며 "오랜 경험을 가진 기업 영업 전문인력들이 역량을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 만들어 iM뱅크의 따뜻한 동행을 더욱 넓히겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>