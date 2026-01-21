본문 바로가기
규장초·덕양중 '우수교육시설' 우수상 받아

이영규기자

입력2026.01.21 10:36

경기도교육청 교육시설이 3년 연속 우수 교육시설로 선정돼 대한민국 교육시설 분야에서 또 한 번 빛나는 성과를 거뒀다.


도교육청은 규장초등학교와 덕양중학교가 교육부 주관 '2025 대한민국 우수 교육시설 공모전'에서 각각 우수상을 받았다고 21일 밝혔다.

수원 규장초교는 유·초·중 통합 신설 학교로 미래사회와 학교 교육체제 변화에 대응하는 미래형 학교로 설계됐다. 주민도 사용할 수 있는 복합화 시설을 함께 연계한 혁신적인 공간이다.


초등학교와 중학교 사이에 공용공간을 배치해 도서관, 다목적 강당, 행정 공간 등 효율적으로 활용할 수 있도록 했다.


특히 학교 숲과 연계된 도서관은 자연 속 휴식과 학습이 공존하는 공간으로, 햇빛과 바람, 녹음을 만끽할 수 있는 쾌적한 환경을 통해 자연과 함께하는 지속가능한 학습 경험을 누릴 수 있다.

수원 규장초·중학교 전경

수원 규장초·중학교 전경

고양 덕양중은 학생 수 감소로 한때 폐교 위기에 놓였으나 지역사회와 학교 구성원의 자발적 참여로 기획부터 설계까지 교육공동체가 함께 만든 사용자 중심의 공간 재구조화 학교다.


스마트교실, 친환경건축, 생태교육공간 조성을 통해 디지털·친환경 기반으로 창의적인 협업 활동을 펼칠 수 있는 미래형 교육 공간을 구현했다.


도교육청 관계자는 "앞으로도 미래 교육 공간을 지속적으로 조성해 새로운 교육 환경에 부응하고, 지역사회와 함께하는 우수 교육시설을 운영하는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
