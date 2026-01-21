선문대·볼보트럭코리아, 계약학과 정원 확대 추진



모빌리티시스템공학과 20→25명 논의…RISE 충남형 취업보장 모델 고도화



선문대학교가 글로벌 상용차 기업 볼보트럭코리아와 손잡고 모빌리티 인재 양성 규모를 늘리는 방안을 본격 검토한다.

선문대는 지난 16일 천안 신불당아트센터에서 '1차년도 모빌리티시스템공학과 성과 점검 포럼'을 열고, 학과 정원을 기존 20명에서 25명으로 확대하는 방안을 논의했다고 21일 밝혔다.

이번 포럼은 충남도와 충남RISE센터가 지원하는 'RISE 지역취업 보장 충남형 계약학과 운영 사업'의 일환으로 마련됐다.

모빌리티시스템공학과는 산업 수요를 교육과정에 직접 반영하는 현장 밀착형 계약학과로, 2025학년도부터 학생 모집해 산업체 참여형 교육과정 설계와 볼보트럭 전국 네트워크를 활용한 산학협력 체계를 구축하며 안정적인 출발을 보였다는 평가를 받았다.

포럼에서는 상용차·미래 모빌리티 분야의 전문 인력 수요가 지속적으로 증가하고 있다는 데 의견이 모아졌다.

선문대와 볼보트럭코리아는 고등학교 대상 공동 입학 설명회를 추진하고, 2027학년도 모집을 대비해 학과 홈페이지와 홍보 인프라를 전면 개편할 계획이다. 또 예비 입학생을 대상으로 산업 현장 중심의 모의 면접 프로그램도 운영한다.

모빌리티시스템공학과는 2026학년도부터 정규 교육과정 운영에 들어간다. 학생들은 볼보트럭 전국 사업소와 연계한 현장 실습과 현장 전문가 중심의 실무 교육을 통해 졸업 후 즉시 산업 현장에 투입될 수 있는 역량을 갖추게 된다.

윤종환 선문대 계약학과운영센터장은 "산업체와의 협력을 더욱 공고히 하고 교육의 질을 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "정원 확대와 체계적인 입시 전략을 통해 졸업과 취업이 직결되는 계약학과 모델을 확립하겠다"고 말했다.

한편 선문대는 오는 2월 20일부터 27일까지 2026학년도 모빌리티시스템공학과 신입생 추가 모집을 실시한다.





