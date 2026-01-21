본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

포천시, 식품위생법 시행규칙 개정…반려동물 동반 음식점 제도 시행

이종구기자

입력2026.01.21 10:26

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 포천시는 '식품위생법 시행규칙' 개정으로 반려동물 동반 음식점 운영이 제도적으로 가능해짐에 따라 관련 기준을 마련하고 오는 3월 1일부터 반려동물 동반 출입 음식점 제도를 시행한다고 21일 밝혔다.

포천시, 식품위생법 시행규칙 개정에 따라 반려동물 동반 음식점 제도 시행. 포천시 제공

포천시, 식품위생법 시행규칙 개정에 따라 반려동물 동반 음식점 제도 시행. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 제도는 반려동물과 함께 음식점을 이용하고자 하는 시민 수요를 반영해 마련된 것으로 반려동물 동반 운영을 희망하는 영업자가 자율적으로 신청해 참여하는 방식으로 운영된다. 적용 대상 업종은 일반음식점, 휴게음식점, 제과점이며, 동반 출입이 가능한 반려동물은 개와 고양이로 한정된다.


참여 업소는 위생과 안전 확보를 위해 △출입문에 '반려동물 동반 영업장' 표시 △조리장 등 식품취급시설에 칸막이·울타리 등 차단 시설 설치 △반려동물 용품과 손님용 용품의 구분 사용·보관 및 표시 등 관련 기준을 충족해야 한다.

포천시는 제도 시행에 앞서 관내 식품접객업소 4114개소를 대상으로 우편 안내문을 발송해 법령 개정 내용과 운영 기준을 사전에 안내했다. 아울러 시 홈페이지와 관련 단체를 통해 신고 절차를 안내하고 있으며, 신청 업소에 대해서는 구비서류 제출 후 현장 점검을 거쳐 제도 참여 여부를 결정할 방침이다.


포천시 관계자는 "법령 개정 취지를 충실히 반영하는 한편, 위생과 안전 관리가 소홀해지지 않도록 철저히 관리하겠다"며 "반려인과 비반려인 모두가 불편 없이 이용할 수 있는 외식 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기