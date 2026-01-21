본문 바로가기
충남도의회, 대전·충남 행정통합 입법 대응 본격화

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.01.21 10:21

특별법 심의 동향 점검…의회 차원 전략·과제 논의

충남도의회, 대전·충남 행정통합 입법 대응 본격화
대전·충남 행정통합을 둘러싼 국회 입법 논의가 본궤도에 오르면서, 충남도의회가 통합 추진의 제도적 완성도를 높이기 위한 대응 전략 마련에 속도를 내고 있다.


충남도의회 '충남대전 행정통합 특별위원회(위원장 신영호)'는 지난 20일 제4차 회의를 열고, 행정통합 추진을 위한 주요 업무 진행 상황을 점검하고 향후 대응 전략과 추진 과제를 논의했다고 21일 밝혔다.

이날 회의에서는 국회에서 심의 중인 행정통합 특별법안의 논의 흐름과 향후 입법 일정에 따른 대응 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다.


또 중앙정부와 광역자치단체 간 협력 강화 방안, 충청남도의회 차원의 대응 전략도 함께 논의됐다.


아울러 충남도 집행부로부터 행정통합 실무 준비단 구성·운영 현황과 행정안전부와의 협의 진행 상황에 대한 업무보고가 이뤄졌으며, 위원들은 통합 추진 과정 전반의 제도적·행정적 준비 수준을 점검했다.

신영호 위원장은 "충남대전 행정통합은 정부의 추진 방향 제시와 국회 입법 논의가 병행되는 중요한 전환점에 와 있다"며 "특별법 제정이 차질 없이 진행되도록 국회와 중앙정부, 집행부가 책임 있게 협력해야 한다"고 밝혔다.


이어 "도의회도 통합 추진 전 과정을 면밀히 점검하며, 도민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 의회 차원의 대응 전략을 마련해 나가겠다"고 말했다.


행정통합 특별위원회는 그동안 양 시·도의회 합동토론회, 타 시도 사례 청취, 현장 방문 등을 통해 논의를 이어왔으며, 앞으로도 국회와 중앙정부, 관계 기관과의 협력을 바탕으로 행정통합이 국가적 과제로 책임 있게 추진되도록 논의를 지속할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
