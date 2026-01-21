골드앤에스, 학습 솔루션 '시원패스XAI' 출시…AI 기반 교육 서비스 본격화

골드앤에스 골드앤에스 035290 | 코스닥 증권정보 현재가 650 전일대비 2 등락률 -0.31% 거래량 72,259 전일가 652 2026.01.21 10:59 기준 관련기사 골드앤에스 "시원스쿨 양수로 2026년 매출 3배 확대 및 흑자전환 기대"골드앤에스 "시원스쿨랩, 공식 출제기관 ETS 토플과 공식 파트너십 체결"골드앤에스, 시원스쿨랩 2024년 한국 토플 성적 분석 결과 공개…말하기 영역 하위권 전 종목 시세 보기 close 는 양수 예정인 시원스쿨이 인공지능(AI) 기술을 접목한 학습 솔루션 '시원패스XAI'를 런칭하며 AI 기반 교육 서비스 본격화에 나섰다고 21일 밝혔다.

'시원패스XAI'는 20년간 축적한 학습 데이터와 290만 회원의 학습 패턴을 기반으로 개발된 차세대 영어학습 솔루션이다. 예습(Warm-up)－강의(Learning)－대화 연습(Training)－정리(Wrap-up)로 이어지는 4단계 학습 사이클을 통해 학습과 훈련의 밸런스를 맞추고 습득 과정을 유기적으로 연결해 장기 기억화를 돕는다.

또한 한국인 학습자에 최적화된 음성인식·발음 분석 기술을 적용해 발음, 대화, 발표 등 8개 세부 역량을 정밀 진단하고 개인별 맞춤 커리큘럼을 자동 연계하는 것이 특징이다. AI가 말하기 연습과 발화 교정을 담당하고 전문 강사가 학습 방향 설정과 코칭을 제공하는 '쌤과 톡톡' 서비스를 통해 학습 지속성도 강화했다.

시원스쿨은 대표 상품인 '시원패스'를 XAI가 적용된 '시원패스XAI' 패키지로 리뉴얼 출시해 베스트셀러 강의 30강좌를 포함한 총 1567강 규모의 콘텐츠를 제공한다. 2026년까지 신규 강좌를 순차 업데이트하며 AI 기반 학습 콘텐츠를 확대할 계획이다.

회사 관계자는 "20년간 쌓아온 콘텐츠와 학습 구조를 AI에 담아 학습 효과를 극대화하도록 설계했다"며 "시원스쿨 양수 후 골드앤에스의 시험영어 전문 시원스쿨랩(LAB)과 브랜드 통합 시너지를 바탕으로 AI 기반 교육 서비스를 본격화할 것"이라고 밝혔다.

한편 골드앤에스는 지난해 12월 공동 대주주 에스제이더블유인터내셔널(SJW)의 교육사업부문 시원스쿨을 양수하기로 결정했다. 교육사업부문 확장 및 시원스쿨랩과의 시너지 창출을 목적으로 1월 중 양수를 완료할 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



