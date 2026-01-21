춘천시, 걷기지도자 2급 양성 교육 참여자 모집

걷기리더 연계, 시민 주도 걷기 실천 확산

이론·실습 교육 후 지역사회 걷기 활동 참여

걷기실천율 낮은 직장인 위해 주말반 운영

강원도 춘천시보건소가 시민의 걷기 실천 역량을 높이고 지역사회 중심의 걷기문화를 확산하기 위해 '2026년 걷기지도자 2급 양성 교육' 참여자를 모집한다.

걷기지도자 모집 포스터. 춘천시 제공

이번 교육은 걷기운동에 대한 이론과 실습을 체계적으로 제공하고 교육 수료자를 걷기리더로 연계해 시민 주도의 걷기 실천 활동으로 이어가는 것이 핵심이다. 교육은 총 2기로 운영된다. 1기는 2월 5일부터 6일까지 평일 과정으로 진행되며 2기는 직장인의 참여를 고려해 2월 7일부터 8일까지 주말 과정으로 운영된다. 교육 장소는 춘천시보건소 별관 지하 1층 강당이며 교육비는 무료다.

참여 신청 기간은 1월 26일부터 1월 30일까지로 춘천시보건소 별관 1층 시민건강증진센터에서 방문 접수로만 받는다. 선착순 마감이다.

교육 수료자는 3월부터 12월까지 걷기리더로 활동한다. 주요 활동은 △매월 워크온 비대면 걷기 챌린지 참여 △본인과 가족·지인 등이 함께 걷는 모습 사진 인증 △9월 건강걷기대회 걷기이끔이 봉사활동 참여 등이다. 활동 실적이 우수한 걷기리더에게는 춘천사랑상품권을 인센티브로 지급할 예정이다.

손은진 춘천시보건소장은 "걷기지도자 양성 교육은 시민이 직접 참여하고 이끄는 걷기문화 확산의 출발점"이라며 "걷기에 관심 있는 시민과 지역사회 건강증진에 함께하고 싶은 분들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자



