고령문화관광재단-달서문화재단, 문화관광 협력 맞손

고령문화관광재단과 달서문화재단이 문화관광 분야 협력 강화를 위해 손을 맞잡았다. 경북 고령군과 대구 달서구가 행정 경계를 넘어 문화관광 교류 확대에 본격 나선 것이다.

고령문화관광재단과 달서문화재단은 지난 20일 고령군 대가야역사테마관광지 인빈관에서 상호협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에는 두 기관 관계자들이 참석해 문화관광 산업 활성화와 공동 발전 방안에 뜻을 모았다.

이번 협약으로 두 기관은 문화콘텐츠 교류와 문화관광 분야 활동 지원을 비롯해 주요 축제와 문화관광 행사 홍보 협력, AI 시대 글로벌 문화관광 트렌드 공동 대응, 지역소멸 대응을 위한 신규 콘텐츠 개발 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 했다. 이와 함께 공동연수 프로그램 운영 등 실질적인 교류 사업도 추진할 계획이다.

두 기관은 이번 협력이 지역 문화자원의 경쟁력을 높이고 주민들의 문화 향유 기회를 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 수도권 집중과 인구 감소라는 공통 과제에 대응해 문화관광을 매개로 한 지속 가능한 지역 활성화 모델을 모색한다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

고령문화관광재단은 지난해 10월 27일 출범해 세계유산인 지산동 고분군을 비롯한 고령의 역사·문화 자산을 기반으로 새로운 문화관광 콘텐츠 개발에 주력하고 있다. 재단은 오는 3월 27일부터 29일까지 열리는 '대가야축제'를 주관하며 지역 대표 문화관광 축제로의 도약을 준비 중이다.

고령문화관광재단과 달서문화재단이 업무협약을 맺고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>