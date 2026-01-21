본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

고령문화관광재단-달서문화재단, 문화관광 협력 맞손

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.21 10:01

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고령문화관광재단과 달서문화재단이 문화관광 분야 협력 강화를 위해 손을 맞잡았다. 경북 고령군과 대구 달서구가 행정 경계를 넘어 문화관광 교류 확대에 본격 나선 것이다.


고령문화관광재단과 달서문화재단은 지난 20일 고령군 대가야역사테마관광지 인빈관에서 상호협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에는 두 기관 관계자들이 참석해 문화관광 산업 활성화와 공동 발전 방안에 뜻을 모았다.

이번 협약으로 두 기관은 문화콘텐츠 교류와 문화관광 분야 활동 지원을 비롯해 주요 축제와 문화관광 행사 홍보 협력, AI 시대 글로벌 문화관광 트렌드 공동 대응, 지역소멸 대응을 위한 신규 콘텐츠 개발 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 했다. 이와 함께 공동연수 프로그램 운영 등 실질적인 교류 사업도 추진할 계획이다.


두 기관은 이번 협력이 지역 문화자원의 경쟁력을 높이고 주민들의 문화 향유 기회를 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 수도권 집중과 인구 감소라는 공통 과제에 대응해 문화관광을 매개로 한 지속 가능한 지역 활성화 모델을 모색한다는 점에서 의미가 크다는 평가다.


고령문화관광재단은 지난해 10월 27일 출범해 세계유산인 지산동 고분군을 비롯한 고령의 역사·문화 자산을 기반으로 새로운 문화관광 콘텐츠 개발에 주력하고 있다. 재단은 오는 3월 27일부터 29일까지 열리는 '대가야축제'를 주관하며 지역 대표 문화관광 축제로의 도약을 준비 중이다.

고령문화관광재단과 달서문화재단이 업무협약을 맺고 있다.

고령문화관광재단과 달서문화재단이 업무협약을 맺고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기