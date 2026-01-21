본문 바로가기
[포토] 장동혁 만난 이준석, "민주당 꿈쩍 않아…더 강한 방안 강구"

김현민기자

입력2026.01.21 09:50

[포토] 장동혁 만난 이준석, "민주당 꿈쩍 않아…더 강한 방안 강구"
이준석 개혁신당 대표가 21일 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 7일차를 맞은 장동혁 국민의힘 대표를 방문하고 있다.





