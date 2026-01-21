[포토] 장동혁, 쌍특검 수용 촉구 단식투쟁 7일차

단식투쟁 7일차인 장동혁 국민의힘 대표가 21일 국회 로텐더홀 농성장을 찾은 이준석 개혁신당 대표와 만나 대화를 나눈 뒤 자리에 눕고 있다.







