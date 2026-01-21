브이디로보틱스, 아웃도어 퍼포먼스 웨어러블 ‘하이퍼쉘’ 국내 독점 공급

웨어러블 로봇 시장에 새로운 카테고리 제시

브이디로보틱스는 소비자용 외골격(웨어러블 로보틱스) 기업 하이퍼쉘과 국내 독점 총판 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

브이디로보틱스는 이번 계약을 통해 하이퍼쉘 전 제품에 대한 국내 독점 총판 권한을 확보했다. 브이디로보틱스는 서비스로봇 시장에서 축적한 유통, 운영, 유지관리 역량을 바탕으로 하이퍼쉘의 국내 마케팅·영업·유통을 총괄한다. 하이퍼쉘은 이를 통해 한국 시장에 처음으로 진출한다. 브이디로보틱스는 이번 파트너십을 기반으로 서빙로봇, 청소로봇 시장을 개척한 것과 같이 웨어러블 로보틱스 분야로 사업 영역을 확장할 계획이다.

함판식 브이디로보틱스 대표(왼쪽 첫 번째)가 하이퍼쉘과 국내 독점 총판 계약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 브이디로보틱스 AD 원본보기 아이콘

하이퍼쉘은 중국 심천 기반 글로벌 로보틱스 기업이다. 소비자용 외골격(웨어러블 로보틱스) 분야에서 글로벌 리더로 평가받고 있다. 하이퍼쉘 제품은 인공지능(AI)을 기반으로 사용자의 움직임에 협응해 필요한 순간 파워를 증강·제어하는 착용형 로보틱스 기기다. 사용자 주도로 더 빠르게 더 멀리 이동할 수 있도록 보조한다. 의료·재활 중심으로 인식돼 온 국내 웨어러블 시장에서 야외 활동과 일상을 위한 새로운 카테고리를 제시한다는 점이 특징이다.

브이디로보틱스는 하이퍼쉘 전체 라인업을 한국 시장에 선보일 예정이다. 내달 중 제품을 공식 공개하고, 다양한 유통 채널을 통해 국내 공급을 본격화한다. 함판식 브이디로보틱스 대표는 "하이퍼쉘은 아웃도어 퍼포먼스 웨어러블이라는 새로운 카테고리를 제시하는 브랜드"라며, "브이디로보틱스는 하이퍼쉘의 차별화된 가치를 국내 소비자에게 정확하게 전달하고, 웨어러블 시장의 저변을 넓혀갈 수 있도록 다양한 접점을 만들어가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



