[포토] 이준석, 장동혁 단식 현장 방문…“야당 공조 논의”

이준석 개혁신당 대표가 21일 국회 로텐더홀에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 7일차를 맞은 장동혁 국민의힘 대표를 방문하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>