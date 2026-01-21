영주시, 35세 이상 산모·난임부부 지원 확대

고령산모 의료비 최대 50만원



난임 시술비 제한 없이 지원

경북 영주시가 저출산 문제 극복과 안전한 임신·출산 환경 조성을 위해 고령 산모와 난임부부를 대상으로 한 의료비 지원 정책을 확대하며 출산 가정의 경제적 부담 완화에 나섰다.

영주시는 분만예정일 기준 35세 이상 산모를 대상으로 임신 회당 최대 50만원의 외래 진료비와 검사비를 지원하는 '고령 산모 의료비 지원 사업'을 추진하고 있다. 임신과 출산 과정에서 보다 세심한 건강 관리가 필요한 고령 산모의 산전 관리 부담을 덜어주기 위한 취지다.

영주 출산가정이 맞춤형 정책을 신청하고 있다. 영주시 제공 AD 원본보기 아이콘

난임부부에 대한 지원도 한층 강화됐다. 영주시는 기존 1~20회로 제한됐던 여성 난임 시술비 지원 횟수를 제한 없이 확대하고, 회당 최대 150만원까지 지원해 난임 시술에 따른 경제적 부담을 크게 낮췄다.

여기에 더해 남성 난임 진단자를 대상으로 한 신규 지원도 도입했다. 남성 난임 시술비는 1~3회까지 회당 최대 100만원을 지원해 난임부부 전반에 대한 지원 체계를 촘촘히 구축했다.

이 밖에도 영주시는 임신 전부터 출산 이후까지 전 주기를 아우르는 다양한 출산 지원 정책을 병행하고 있다. 임신 사전 건강관리 지원을 비롯해 영구불임이 예상되는 경우 생식세포(난자·정자) 동결 보존 지원, 출생장려금과 산후조리비 지원, 임신 축하용품과 출산 축하 박스 제공, 출산·육아용품 무료 대여 등 맞춤형 정책을 이어가고 있다.

여태현 영주시 보건위생과장은 "난임부부 시술비 지원 확대를 통해 출산을 준비하는 가정의 부담을 덜고, 산모와 태아의 건강을 지키는 데 주력하고 있다"며 "아이 낳고 키우기 좋은 출산 친화적 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>