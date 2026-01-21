허성무 의원 , ' 다시 뛰는 성산 ' 의정보고회 연다

지난해 의정 성과 및 비전 공유



더불어민주당 허성무 국회의원 ( 창원 성산구 , 산업통상자원중소벤처기업위원회 ) 은 오는 24일 오후 2시 창원문성대학교 9호관에서 의정보고회를 개최한다.

이번 의정보고회는 ' 다시 뛰는 성산 ! 허성무와 함께 !' 라는 슬로건 아래 개최되며, 허성무 의원이 지난 1년간의 성과를 주민들에게 직접 보고하고 향후 성산구의 발전 비전을 공유하기 위해 마련됐다.

허성무 의원은 이 자리에서 지난해 의정활동과 성산구의 지역 발전을 위해 추진한 사업들의 성과를 설명하고 현안별 사업 경과와 예산 확보 현황을 주민들에게 보고할 예정이다.

아울러 허 의원은 ▲ 동대구 - 창원 고속철도 추진 ▲ 4대 강 취·양수장 시설 개선 ▲ 창원 국가첨단전략산업 특화단지 지정 촉구 ▲ 창원형 센트럴파크 조성 등 올해 추진해야 할 현안을 꼼꼼하게 점검하고 주민들에게 소개할 계획이다.

의정보고회는 ▲ 개회사 및 기념촬영 ▲ 영상으로 보는 의정활동 ▲ 허성무가 설명하는 의정보고 ▲ 성산 숫자 퀴즈 ▲ 포스트잇으로 나누는 대담 순으로 진행되며, 성산 주민이라면 별도의 신청 없이 누구나 참여할 수 있다.

특히 허성무 의원은 기존의 일방적으로 소통하는 의정보고회 방식에서 벗어나 ' 숫자로 묻는 성산 퀴즈 ', ' 포스트잇으로 소통하는 허성무 ' 등 주민들이 행사에 직접 참여하는 이색적인 보고회를 선보일 예정이다. 현장 리더십과 소통을 중요시했던 허 의원답게 주민의 목소리를 현장에서 직접 듣고 정책에 반영하겠다는 취지다.

허성무 의원은 " 이번 의정보고회는 단순히 보고가 아니라 주민들과 함께 소통하며 창원과 성산의 희망찬 미래를 같이 그려 나가는 소중한 자리"라며 " 항상 창원과 성산의 발전을 위해 언제나 최선을 다하는 허성무가 되겠다"고 밝혔다.





