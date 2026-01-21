코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락

외인 매수에도 코스피 1%대 하락

대형 반도체주는 소폭 올라

21일 코스피는 1%대 급락 출발하며 장 초반 4800선까지 밀려났다. 코스닥도 2% 가까이 빠지고 있다.

이날 오전 9시 12분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.88% 하락한 4842.66을 나타냈다. 지수는 전장보다 1.57% 내린 4808.94로 출발한 직후 4807.13까지 떨어지며 지난 한주 상승분을 반납하는 양상을 보였다. 다만 이후 낙폭을 줄이며 회복을 시도하고 있다.

개인과 기관이 각각 2038억원, 422억원을 팔아 치우며 지수를 끌어내리고 있다. 반면 외국인은 홀로 2410억원을 사들이고 있다.

대부분 업종이 하락세다. 운송·창고(-2.75%) 기계·장비(-2.66%) 증권(-2.62%) IT서비스(-2.05%) 등의 순으로 빠지고 있다. 전기·가스(0.55%) 종이·목재(0.18%) 종목만이 상승세다. 같은 시각 유가증권시장에서 변동성지수는 1.79% 상승률을 나타냈다.

다만, 시가총액 1·2위 종목이자 국내 대형 반도체주인 삼성전자(0.76%) SK하이닉스(0.94%)는 상승세를 보인다. 이들을 제외한 시총 상위 종목 중에서는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 509,000 전일대비 30,000 등락률 +6.26% 거래량 2,468,539 전일가 479,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 [특징주]현대차, 장중 50만원 터치거래대금 증가가 실적으로 연결…증권 업종, 증시 활황 수혜주로 부상팰리세이드, 압도적 점수차로 '북미 올해의 차' 수상 전 종목 시세 보기 close (1.77%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 167,500 전일대비 3,600 등락률 +2.20% 거래량 1,174,736 전일가 163,900 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 기아, 글로벌 사회공헌활동 '부트캠프' 다큐멘터리 공개LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (0.31%)가 오르고 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 391,500 전일대비 11,500 등락률 -2.85% 거래량 92,594 전일가 403,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-1.86%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,892,000 전일대비 28,000 등락률 -1.46% 거래량 13,430 전일가 1,920,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 '5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준 전 종목 시세 보기 close (-1.09%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,292,000 전일대비 17,000 등락률 -1.30% 거래량 94,145 전일가 1,309,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-0.99%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 619,000 전일대비 22,000 등락률 -3.43% 거래량 65,286 전일가 641,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 HD현대중공업, 4816억 규모 원유운반선 등 수주'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-3.12%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 91,900 전일대비 3,400 등락률 -3.57% 거래량 2,775,619 전일가 95,300 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 거래대금 증가에 증권주 ‘함박웃음’...지금이 비중확대 타이밍?잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-3.15%) 등은 내린다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 1.76% 빠진 959.19를 나타냈다. 전장 대비 1.88% 내린 958.05로 출발한 지수는 950~960선에서 등락하고 있다.

업종별로는 유통(0.44%)을 제외한 전 종목이 하락세다. 일반서비스(-3.73%) 금융(-2.44%) 제약(-2.18%) 운송장비·부품(-2.03%) 화학(-2.00%) 등의 순으로 낙폭이 크다.

시가총액 상위 종목 역시 일제히 약세다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 399,000 전일대비 82,000 등락률 -17.05% 거래량 2,203,586 전일가 481,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 알테오젠, GSK 자회사 테사로와 3900억대 라이선스 계약'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-4.00%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 159,300 전일대비 800 등락률 -0.50% 거래량 271,900 전일가 160,100 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에코프로비엠, 로봇용 전고체 배터리 수혜 기대…목표가↑"'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-1.62%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 94,700 전일대비 3,600 등락률 -3.66% 거래량 567,331 전일가 98,300 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-1.88%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 182,600 전일대비 18,400 등락률 -9.15% 거래량 834,551 전일가 201,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 에이비엘바이오, 이중항체 ADC 美 임상1상 IND 승인ADC 효과 높이는 '조력자 기술'의 힘투자금 부족으로 기회를 놓치고 있다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-2.84%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 516,000 전일대비 7,000 등락률 -1.34% 거래량 105,464 전일가 523,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 [발언대]생산적 금융, 국가 경제성장과 기술 발전에 집중해야 '5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-2.29%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,600 전일대비 1,500 등락률 -2.88% 거래량 248,775 전일가 52,100 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-2.30%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 259,500 전일대비 15,500 등락률 -5.64% 거래량 121,279 전일가 275,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 '5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준 전 종목 시세 보기 close (-2.36%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 71,000 전일대비 3,200 등락률 -4.31% 거래량 157,546 전일가 74,200 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-1.68%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 150,500 전일대비 16,200 등락률 -9.72% 거래량 298,743 전일가 166,700 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 '5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-3.24%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 226,000 전일대비 20,000 등락률 -8.13% 거래량 150,365 전일가 246,000 2026.01.21 09:43 기준 관련기사 '5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준 전 종목 시세 보기 close (-1.63%) 등이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>