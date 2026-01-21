본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정부부처

김민석 총리, 22일 방미…밴스 美부통령과 회담할 듯

손선희기자

입력2026.01.21 09:38

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김민석 국무총리가 미국 워싱턴D.C.와 뉴욕을 방문하기 위해 22일 출국한다. 지난해 7월 취임 후 첫 해외 일정이다. 현지에서 JD 밴스 미국 부통령과 회담을 가질 것으로 보인다.


김민석 국무총리. 연합뉴스

김민석 국무총리. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

21일 국무총리비서실은 "김 국무총리는 22일부터 26일까지 2박 5일 일정으로 미국을 방문한다"며 "이번 방미 기간 중 미 정부 고위인사 면담, 미 연방하원의원 간담회, 동포간담회 등을 가질 예정"이라고 밝혔다.

현직 국무총리의 미국 방문은 극히 이례적이다. 과거 1973년 김종필 당시 국무총리가 해리 트루먼 전 미국 대통령 추도식에 참석한 사례가 있고, 1987년 대통령 직선제 도입 이후로는 사실상 처음이다.


김 총리와 밴스 부통령이 만나게 되면, 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 지난해 미국과 한국에서 두 차례의 정상회담을 가진 데 이어 한미 양국 '2인자'의 첫 회담이다. 강훈식 대통령 비서실장도 수지 와일스 백악관 비서실장과 '핫라인'을 구축하는 등 한미 각 급별 소통이 강화될 것으로 보인다.


총리실 관계자는 "이번 방미는 한미관계의 안정적 지속과 강화에 긍정적으로 기여할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

더딘 입법에 애타는 李대통령, 국회와 연쇄 회동

새로운 이슈 보기